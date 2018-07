La rapera Cardi B encabeza nominaciones a los MTV Awards

Cardi B, quien en poco más de un año se ha convertido en una de las mujeres más prominentes en el hip-hop, un mundo dominado por hombres, recibió 10 nominaciones para la entrega de premios que tendrá lugar el 20 de agosto en Nueva York.

Nacida en el Bronx con el nombre de Belcalis Almanzar, la cantante compite por las categorías Latina y hip-hop, así como de artista del año y mejor nueva artista.

La cantante de 25 años, recientemente convertida en madre, fue nominada al mejor video del año, como artista destacada en "Finesse" por el renacimiento del funk de Bruno Mars. El video rinde tributo a "In Living Color", una comedia pionera de la televisión de principios de la década de 1990.

El año pasado, Cardi B obtuvo un éxito rotundo con "Bodak Yellow", una canción en la que aborda su vida anterior como stripper, pero que pasó por alto en la premiación pasada de Grammy Awards, dominada por Mars.

Beyonce y Jay-Z fueron nominados para ocho premios, todos por "Apeshit", una producción con una meticulosa coreografía grabada en el museo del Louvre, que abre con la pareja parada frente a la pintura de la Mona Lisa.

"Apeshit" fue parte del álbum sorpresa "Everything is Love" atribuido a "The Carters", su apellido de familia, y que celebra su matrimonio marcado en años anteriores por ciertas tensiones.