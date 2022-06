El reguetonero colombiano posteó en su Instagram una foto del mexicano con su nuevo look y pidió a sus seguidores encontrar las diferencias. La reacción del compositor de música regional mexicana no se hizo esperar y hasta Residente quedó involucrado en medio del conflicto.

El look de Christian Nodal con el pelo rubio y flores decorativas, que forma parte de la tendencia de Dior Primavera 2023, se ha convertido en motivo de memes y burlas en las redes sociales. Uno de los comentarios más reiterativos de los usuarios fue la comparación entre el mexicano y su colega J Balvin, por el cabello rubio.

El artista colombiano quiso aprovechar la ocasión para bromear con el asunto poniendo un par de imágenes de ambos y mencionando "encuentra las diferencias", arrobando al intérprete del tema "De los besos que te di".

La broma no le hizo ninguna gracia al mexicano quien le respondió de inmediato con un mensaje fulminante.

"Yo si tengo talento carnal, Y puedo cantar orgullosamente mis canciones donde sea, como sea cuando sea con orgullo. Tu foto la elegiste tú y la mía la eligió la prensa" escribió Nodal utilizando la misma foto que subió Balvin.

J Balvin no se quedó callado y subió un video, en la misma red social, donde se le ve con un filtro que simula un tatuaje con el nombre de Belinda. "Nota: sobre la foto anterior sin ninguna mala intención pero la foto se Be linda", escribió para acompañar el audiovisual.

"Porque yo llego puntual a todos los conciertos de Medellín, yo llego", mencionó en referencia a las críticas a Nodal por cancelar conciertos de último momento. "Pero la nota de ahorita se 'Be-Linda', una foto linda, con una buena intención. Se 'Be-linda'".

Pero no todo quedó allí. Minutos después, Nodal mandó un mensaje en sus historias de Instagram cuestionando la mala intención del colombiano de incitar a sus seguidores a burlarse de él en momentos donde se está recuperando de su ruptura con Belinda.

“Miren, mi gente, este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que el cabxxx tiene un documental hablando de la paz, la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores sube una foto para que hagan burla de mí donde claramente (y todo el mundo lo sabe) me estoy levantando de una mixxx muy fea que viví”, expresó el mexicano.

Nodal agregó que él no es bueno con las palabras, por lo que, para responder a esta situación, grabaría una canción dedicada al cantante del género urbano, tal como lo hizo Residente hace algunos meses.

“Ahorita voy pa’ la cabina porque voy a grabar algo bien chingón que pienso sacar esta noche si todo sale bien o mañana temprano para este compa que no ha aprendido. Te dio una patada en el cxxx Residente, no aprendiste, yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar porque yo uso botas vaqueras, son picudas, duelen mucho más. Ojalá que a mí sí me respondas, ‘Julito’”.

J Balvin volvió a responder al mexicano diciéndole que si le iba a sacar una tiradera que fuera romántica y que rompa los streamings.