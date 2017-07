Concluye festival de música 'Rock al Parque de Bogotá'

La grupo francés de Indie Folk nacido en 2013, Catfish, fue una de las apuestas internacionales más importantes del festival, pues no solo venían por primera vez a Bogotá, sino que traían a escena una innovadora mezcla musical.

Los miembros de la banda, que vino por primera vez a Colombia en 2015 durante el festival Altavox de Medellín, reconocieron que la importancia de Rock al Parque en Latinoamérica llamó su atención.

"Estábamos en Medellín y unos amigos nos hablaron de Rock al Parque y nos dijeron que teníamos que venir y la verdad no nos arrepentimos, pues el recibimiento del público ha sido increíble", dijo a Efe Damien Félix, vocalista de la banda.

Puso el toque nacional la agrupación colombiana de rock pop "Salt Cathedral", banda influenciada por las melodías de artistas como Bjork o bandas como Radiohead, según reconoció su vocalista, Juliana Ronderos.

"Salt Cathedral", creada en 2011, actúa mayoritariamente en escenarios internacionales y debe su nombre a la Catedral de Sal de Zipaquirá, uno de los lugares "con más magia y mística de Colombia", aseguró Ronderos.

Los cientos de asistentes a su presentación se deleitaron con canciones como "Take me to the sea" y "No ordinary man", además de melodías nuevas dadas a conocer a su público durante la presentación.

Una de las bandas más esperadas durante toda la edición de Rock al Parque fue la agrupacióm mexicana Panteón Rococó, en la que fue su décima participación en el festival.

"Creo que espacios como estos van un paso mas adelante que México, porque allí las bandas mainstream que suenan lo hacen por cuestiones comerciales", dijo Luis Roman Ibarra, cantante de la banda.

Pese a los problemas de sonido registrados durante su presentación, los de Ciudad de México lograron concluir su intervención sin mayores dificultades interpretando canciones como "Arréglame el alma" y "Vendedora de caricias".