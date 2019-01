Danilo Pérez presenta nuevo proyecto musical en el Panamá Jazz Festival

En esta décimo sexta edición contamos con el debut de Danilo Pérez’s Global Messengers, proyecto musical en donde Danilo Pérez comparte talento con artistas de Palestina, Grecia, Jordania, Estados Unidos y Panamá, que además tendrán el honor de estrenar este miércoles 16 de enero en el Centro de Convenciones Ateneo de la Ciudad del Saber, durante la noche del concierto de gala, la composición musical encargada por la Alcaldía de Panamá para homenajear los 500 años de la Ciudad de Panamá.

Los Global Messengers, es un grupo conformado por miembros provenientes de Estados Unidos, Palestina, Grecia, Jordania y Panamá. Farayi Malek (USA-voz), Vasilis Kostas (Grecia- laouto griego), Layth Al-R ubaye (Jordania- violín), Naseem Alatrash (Palestina-cello), Tareq Rantisi ( Palestina-percusión) y Danilo Pérez (Panamá-Piano), usando su talento e impresionar a través de hermosas melodías y ritmos sincopados. Esta fusión e interpretación tienen la capacidad de llevar a un público a experimentar la antigua práctica de construir una comunidad a través de la música.

Panama Jazz Festival 2019 con artistas invitados de la altura de Alex Jr. y Russel Blake y su grupo Sons of Panama, la saxofonista canadiense con su grupo de Cuba Jane Bunnett & Maqueque, el trombonista norteamericano Andrew Hayward, la trombonista sueca Gunhild Carlin, el guitarrista israelí Rotem Shivan, la cantante colombiana Lucía Pulido y su grupo Corazonantes, además del artista panameño homenajeado Alex Blake y Familia.

Talento nacional

Del 14 al 19 de Enero, derroche de talento con nuestros músicos nacionales que incluyen la agrupación de Roberto Delgado & Orquesta, Afrodisíaco, Idania Downman & The Emotions, Omar Díaz y su grupo Dedé, Luz Acosta Ensamble, The Blues Dogs, Santos Diablos, Calabar, José Luis Medina, Quinteto de Salsa de Rey Cruz, Panama Jazz All Stars, el grupo de folklore Panameño Shuruka, y los Ensambles de Fundación Danilo Pérez.

Y como todos los años, participación de importantes instituciones educativas de alto prestigio como el Berklee Global Jazz Institute, New England Conservatory y New York Jazz Academy.

Otras agrupaciones que nos acompañan incluyen la agrupación de Costa Rica, Orquesta Juventud Esperanza, Orion Lion Chile Ensemble, Carrera Quinta, el guitarrista argentino Claudio Ragazzi, Making Movies, Yuri Namkung y el grupo de profesores del programa Intercambio de Música Clásica, el trombonista sueco PJ Anderson, y otros invitados a los eventos educativos del festival.

Nos Toca, Nos Marca, Nos Cambia, es el sentido del Panama Jazz Festival 2019, un Festival que ha cambiado la vida de muchos, acercando a muchísima gente a la música Jazz y demostrando por 16 años consecutivos que Panamá tiene mucho que ofrecer a nivel musical.

El Panama Jazz Festival es producido por Panama Jazz Productions a beneficio de la Fundación Danilo Pérez. El festival se organiza gracias al apoyo de la Autoridad Nacional de Turismo de Panamá, el Instituto Nacional de Cultura, la Alcaldía de Panamá, Fundación Ciudad del Saber, BAC Panamá, Copa Airlines, Alamo Rent A Car, Cable & Wireless, entre muchos otros.

Para más información sobre el Panama Jazz Festival, visite: www.panamajazzfestival.com

