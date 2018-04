Demi Lovato suspende concierto en Panamá

La gira "Tell me you love me Tour" será cancelada por inconvenientes con la producción, tanto en Panamá, como Costa Rica y Ecuador, expresó Lovato.

"Estoy absolutamente desconsolada por tener que hacer este anuncio hoy... debido a problemas de producción tendremos que reprogramar las fechas del tour #tellmeyoulovemetour por Sudamérica. Ecuador, Costa Rica y Panamá estoy devastada por tener que suspender esos shows", publicó la artista en su cuenta personal de Instagram.