Desde Christopher Uckermann, Giovanni Dos Santos, Mario Domm, pasando por Lupillo Rivera y hasta el mago Criss Angel, todos cayeron rendidos a los encantos de Belinda. Sin embargo, no pudieron o más bien, no supieron conquistar el corazón de la actriz y cantante.

Belinda no solo es una mujer talentosa con una voz prodigiosa y un don innato para la actuación, además, tiene una figura envidiable, razón que ha hecho que muchos hombres caigan a sus pies. Y aunque ha tratado de llevar una vida privada, la actriz mexicana de raíces españolas, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras su fallida relación con Christian Nodal.

Desde que el cantautor de música regional mexicana hiciera pública en sus redes sociales su ruptura con Belinda, muchos han especulado sobre las razones por la que no han funcionado las relaciones con sus exparejas. Algunos incluso se atreven a preguntar si Belinda es demasiado exigente.

¿Quiénes han sido los galanes que han caído ante los encantos de Belinda?

La actriz dio su primer beso y se enamoró de su primer amor en Amigos por siempre y Aventuras en el tiempo al lado del famoso Christopher Uckermann relación que se dio cuando ambos eran muy jóvenes. Tiempo después que el actor cortara con ella, la cantante reveló en una entrevista que fue muy difícil para ambos mantener una relación juvenil.

"El mío (beso) fue con Christopher, me acuerdo perfecto del primer beso y nunca se me va a olvidar. Chris y yo éramos novios de chiquitos cuando me cortó, cuando terminamos, estábamos en Aventuras en el Tiempo de hecho y de repente, ya no quería estar conmigo. Yo lloraba, lloraba y lloraba, al día siguiente no quería ir al set de grabación, quería que la máquina del tiempo me llevará", comentó en una entrevista realizada con el comediante Daniel Sosa para su programa.

Este romance ocasionó problemas con su colega Anaí, intérprete de Mía Colucci en RBD, pues en aquella época, Anaí era la novia de Uckermann. Asimismo, ocurrió con el empresario Pepe Díaz, con el cual mantuvo una relación de seis meses. Posteriormente Díaz tuvo una relación con Eiza González y fue muy controversial; tanto así que el año pasado la modelo pidió que no la compararan con la coach de La Voz.

Tiempo después, Belinda flechó a un talentoso futbolista del FC Barcelona.

Entre 2008 y 2009, mientras Giovanni Dos Santos formaba parte del primer equipo del Barcelona, entabló un noviazgo con la artista, una relación más discreta, pero que jamás ocultaron. En mayo de 2010, la cantante confirmó que su relación había terminado, pero en 2012 declaró que él era el amor de su vida.

Mario Domm, integrante del dúo Camila, fue otra de las parejas de Belinda y aunque los dos siempre quisieron mantener la relación en secreto fueron fotografiados juntos en diferentes ocasiones durante el 2010. Sus fans aseguran que la canción Cuida de Mí del álbum Carpe Diem, fue dedicada especialmente para él.

En 2016, Belinda asistió a un show del mago Cris Angel en Las Vegas. Allí nuevamente sonaron las campanas del amor y al poco tiempo de conocerse, iniciaron un romance, que se oficializó después de que ambos comenzaran a publicar imágenes donde se les veía juntos.

Parecía que Angel y Belinda llegarían al altar, incluso el mago se tautó el nombre de la cantante en el pecho como muestra de su amor. Sin embargo, al poco tiempo todo se derrumbó y la relación llegó a su fin. Tras la ruptura, el mago utilizó las redes sociales para dañar la imagen de su ex pareja afirmando que es “maestra del engaño” y que “se colgó de su fama”.

En el 2018, después que confirmarán que las redes de la mexicana fueron hackeadas y se publicaran fotos “cariñosas” con el cirujano plástico, Ben Talei, Belinda salió al paso para negar la relación con Talei. Según los fans de la cantante fue el mismo cirujano quien filtró todo para comprobar la relación.

Nuevamente soltera, Belinda cautivó el corazón de Lupillo Rivera, a quien conoció durante las grabaciones de La Voz -versión TV Azteca. En una entrevista Rivera mencionó que mantuvo un romance fugaz de cinco meses y fue una de las mujeres que más amó en toda su vida. Lupillo fue otro de los galanes que se tatuó el rostro de Belinda.

Y el último que cayó rendido a los pies de Belinda y quien termina esta lista, es Cristian Nodal.

Beli y Nodal iniciaron su historia de amor en el foro de La Voz, programa en el que ambos fueron coach y se les vio publicando fotos románticas en distintas ocasiones. Luego de un año de noviazgo el intérprete de “Adiós amor” decidió regalarle un anillo de compromiso mientras ambos se encontraban España. Hasta el pasado domingo donde publicó una historia de Instagram anunciando que la relación había terminado.