Dolly Parton recibirá el premio 'Persona del Año' de los Grammy

Este galardón honorífico, que cuenta con el patrocinio de la fundación MusiCares, reconoce los méritos artísticos y filantrópicos de estrellas de la música y, en anteriores ediciones, premió a figuras como Fleetwood Mac, Tom Petty, Bob Dylan, Barbra Streisand, Bruce Springsteen y Gloria Estefan, entre otros.

"Dolly Parton siempre ha sido y continúa siendo una valiente pionera y una indomable inspiración para creadores y artistas", dijo el presidente de la Academia de la Grabación, Neil Portnow, quien destacó además la oportunidad que supone para esta institución poder rendir homenaje "a un verdadero pilar de fortaleza" y a una persona "con un talento legendario".

Por su parte, Parton dijo sentirse "muy emocionada" y aseguró que es aún más especial recibir un homenaje así sabiendo que se trata de una gala en la que se destinan todos los beneficios a causas caritativas.

"Estoy deseando escuchar a todos esos grandes artistas cantando mi música", añadió Parton sobre una velada en la que diferentes figuras de la canción se suben al escenario como tributo a la persona homenajeada.

Muy conocida por canciones como "Jolene" o "Coat of Many Colors", Parton también ha tenido una notable carrera en el cine gracias a cintas como "Nine to Five" (1980) o "Steel Magnolias" (1989).

A través de la Fundación Dollywood, la cantante ha desarrollado programas como Imagination Library, una iniciativa de fomento a la lectura que proporciona libros de manera gratuita a niños de entre cero y cinco años.

La entrega del galardón "Persona del Año" tendrá lugar el 8 de febrero de 2019 en Los Ángeles (EE.UU.), dos días antes de que el Staples Center de esta misma ciudad acoja la 61 edición de los premios Grammy, los reconocimientos más importantes de la industria musical.