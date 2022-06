Los artistas en todo el mundo siguen trabajando para regalar a sus fanáticos grandes éxitos, por lo que preparamos un resumen con algunos estrenos de la última semana:

El artista colombiano, Sebastián Yatra, quien actualmente se encuentra de gira con su Dharma Tour”, estrenó su nuevo sencillo y video “TV”.

Se trata de una historia de amor, donde los protagonistas se robarán el corazón de los fanáticos y seguidores. El tema cuenta con la participación especial de la estrella de la televisión argentina, Susana Giménez.

La cantante panameña, Elisama, quien ha conquistado la escena musical con sus letras agudas y su talento electrizante, lanzó su nuevo sencillo “Speaker”.

La canción, escrita por la artista junto a Joey Montana y Bobby Sierra, cuenta una historia con la que muchas personas se podrán identificar, sobre una mujer que tiene que recurrir a mensajes y estrategias directas para que su ex entienda que ella ya lo superó y que tiene una nueva pareja con la que se siente feliz.

El video que acompaña la canción, dirigido por Piva, resalta el talento de Elisama para el baile y para irradiar su sensualidad.

Por su parte, el colombiano Maluma, estrenó esta semana, su nuevo álbum denominado “ The Llove & Sex Tape”, una producción que destila flow urbano en cada una de sus canciones, cuyas letras son una montaña rusa de emociones donde se destaca la pasión, el deseo, amor, desamor y la adrenalina, fluyendo al ritmo del dembow con un toque de trap.

En el álbum escuchamos a un Maluma mucho más urbano que en los últimos años, manteniendo la esencia del beat con el que el astro colombiano despegó su fenomenal carrera.

“Me hacía falta la esencia de Maluma de mis inicios. Sentí que necesitaba comunicación con la calle, con la que gente que disfruta de este ritmo urbano que me caracteriza desde el principio de mi carrera; por eso decidí hacer este álbum. The Love & Sex Tape representa mi dualidad y el sonido urbano de mis inicios traídos a este 2022", expresó Maluma.

El nuevo álbum incluye 8 tracks en total, de los cuales, 3 son éxitos recientemente lanzados: “Cositas de la USA”; “Mojando Asientos” junto a Feid; y su tema titular "Nos Comemos Vivos" al lado del artista puertorriqueño Chencho Corleone; aunado a otras colaboraciones como “Sexo Sin Título” con Jay Wheeler y Lenny Tavarez; y “Tsunami” ft Arcangel y De La Ghetto.

La superestrella mundial Demi Lovato, no se queda atrás y también tiene un estreno. Se trata de su muy esperado nuevo sencillo "Skin of My Teeth" a través de Island Records.

La pista cobra vida en la imagen cinematográfica, dirigida por Nick Harwood. El video muestra a Demi perseguida por una figura demoníaca que simboliza varias de las dificultades que se escuchan a lo largo de la canción, y finalmente termina con Demi encontrando la fuerza interior para dominarlas.

“Skin of My Teeth” fue producida por Warren Felder (Oak Felder) y escrita por Demi Lovato, Alex Niceforo, Keith Sorrells, Laura Veltz y Aaron Puckett (lil aaron).

El sencillo es el primer lanzamiento de su próximo octavo álbum de estudio, que llegará el viernes 19 de agosto de 2022.

La artista Halsey, lanzó su nuevo sencillo, "So Good", definido como “ una mirada honesta al camino a veces tortuoso que toma el amor”. La canción fue producida por Tobias Karlsson y Max Martin.

El video oficial de “So Good”, que fue dirigido por Alev Aydin, socio de Halsey, se estrenó el 10 de junio

Tributo

Además, recientemente se informó que Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear y Rami Jaffee se unirán a la familia Hawkins para celebrar la vida, la música y el amor del esposo, padre, hermano y compañero de banda con “ The Taylor Hawkins Tribute Concerts”.

Como una de las figuras más respetadas y queridas de la música moderna, el talento y la personalidad magnética de Taylor hizo que se ganara el cariño de millones de fanáticos, compañeros, amigos y leyendas musicales de todo el mundo.

Millones lloraron su prematura muerte el pasado 25 de marzo, con tributos apasionados y sinceros provenientes de fanáticos y músicos que Taylor idolatraba.

Los conciertos tributo a Taylor Hawkins unirán a varios de esos artistas, la familia Hawkins y, por supuesto, a sus hermanos Foo Fighters para celebrar la memoria de Taylor y su legado como ícono del rock mundial.

Los espectáculos de las estrellas del rock and roll se llevarán a cabo el 3 de septiembre en el Wembley Stadium de Londres y el 27 de septiembre en el Kia Forum de Los Ángeles.