Erika Ender ingresa al salón de la fama de compositores latinos

En la quinta edición de los premios La Musa, el cantante argentino Gustavo Cerati, fallecido en 2014, fue galardonado con el premio "Póstumo" y recibió un tributo de su compatriota Diego Torres, quien interpretó al piano y con el acompañamiento de la voz de Cerati la canción "Crimen", incluida en el disco del homenajeado "Ahí Vamos" (2006).

Durante la gala, presentada por el actor mexicano Jaime Camil, protagonista de la serie "Jane the virgin", el español Camilo Sesto interpretó la canción "Vivir así es morir de amor", uno de sus grandes éxitos, y deseó que haya "mucho arte" para que todo vaya a mejor.

El gran protagonista de la noche fue el colombiano Carlos Vives, que además de entrar en el Salón de la Fama recibió el premio "Icono", y durante la gala valoró la función de los compositores, que son los que dan felicidad a la gente con su trabajo y con su "magia".

"Yo quise ser eso, me crié escuchando a los juglares colombianos", matizó Vives, que añadió que en un mundo "amargado y poco cariñoso" él siempre piensa en la gente que no tiene nada y aún así es generosa. "De donde vengan, no se olviden de su pueblo", manifestó el colombiano, que se consideró parte de una generación que busca "nuevas maneras" de hacer música.

Erika Ender se convirtió en la compositora más joven en entrar al LSHOF, del que ya forman parte el mexicano Armando Manzanero, el argentino Gustavo Santaolalla, los puertorriqueños José Feliciano y Draco Rosa, la cubana Gloria Estefan y el español Julio Iglesias, entre otros.

En la gala, Ender, ganadora el año pasado de un Grammy Latino, interpretó "Despacito", tema que compuso junto a Luis Fonsi y una de las canciones que más éxito le ha dado a su carrera profesional.

Ender, que agradeció el premio a su equipo, familia, seguidores y los "no" de quienes le pusieron muros en su camino, dijo tener el corazón "lleno de gratitud" al entrar en el LSHOF y resaltó que no escribe por vocación o dinero, sino para "despertar almas".

Sobre "Despacito", el éxito global interpretado por Fonsi y Daddy Yankee, que luego tuvo una versión con Justin Bieber, y que se mantuvo durante 17 semanas en el primer puesto de las listas de Billboard Hot 100, Ender destacó que el mayor éxito de la canción fue conseguir que el mundo "hable y cante" en español.

Por su parte, la mexicana Ana Gabriel, animó a los inmigrantes en EEUU, "con y sin" documentos, y a los "soñadores" a que sigan luchando por sus derechos.

La cantante tuvo palabra para Texas, Florida, Cuba, Costa Rica, México y muchos otros lugares que sufrieron recientemente los efectos de desastres naturales, pero sobre todo para Puerto Rico, país que "no tiene que perder la esperanza" porque la ayuda para la recuperación tras el paso del huracán María va a llegar.

La artista y compositora puertorriqueña Ednita Nazario recibió a su turno el galardón especial "La Musa Elena Casals" por su larga trayectoria profesional de más de 30 años, en la que además de conseguir álbumes de Platino y Oro ha recibido varios premios y nominaciones a los premios Billboard y Grammy.

Nazario dijo emocionada que esta es una oportunidad para "abrazar" la música, que ha sido su salvación en los momentos más difíciles de su vida y recordó a su país, que se va a "levantar" y volverá a brillar.

El reguetonero Wisin recibió el galardón "Triunfador", que reconoce a jóvenes músicos su contribución al desarrollo de la música latina como compositores, autores, productores y artistas, galardón que ya recibieron con anterioridad los cantantes Miguel (2014), Fonseca (2015) y Yandel (2016).

El cantante afirmó en la gala que los verdaderos triunfadores son "quienes lo han perdido todo". La quinta edición de los premios La Musa, que destaca a los mejores creadores latinos en diferentes géneros musicales, estuvieron marcados por las continuas referencias a los afectados en América y el Caribe a causa de los recientes fenómenos naturales.