Estrellas celebran a la reina Aretha en un maratónico funeral

La parte formal del servicio se extendió por casi ocho horas. La celebración de la vida y el legado de quien es un ícono de Estados Unidos estuvo repleto de gospel, elogios, música y sermones.

La cantante de 76 años, amada por millones de personas en todo el mundo, murió de cáncer el 16 de agosto, cerrando el telón de una brillante carrera de seis décadas que abarcó gospel, R&B, jazz, blues e incluso música clásica.

El expresidente Bill Clinton exaltó sus dones, valor y compasión, compartiendo el recuerdo de su última actuación pública, en noviembre de 2017, cuando ya estaba enferma pero actuaba con entusiasmo.

"Espero que Dios me perdone, pero estaba tan contento cuando llegué aquí, y espero que me perdones, porque cuando el ataúd aún estaba abierto, me pregunté qué habrá hecho mi amiga hoy", dijo Clinton entre risas.

Franklin, amada no solo por su poderosa voz sino por su trabajo en pro de los derechos civiles, vestía un atuendo diferente para cada uno de los tres días de visitas públicas. Para el funeral, lucía un brillante vestido dorado.

"Trabajó mucho para llegar a donde estaba. Ella tomó el regalo que Dios le dio y se hizo cada día más grande", dijo Clinton, mientgras hacía sonar la canción "Think" en su celular.

"Es la clave de la libertad. Dios te bendiga, Aretha, te amamos", cerró.

Se leyeron las cartas de George W. Bush y Barack Obama, elogiando su contribución a Estados Unidos. La música gospel y la ópera llenaron el ambiente, los miembros de la congregación bailaron y uno de sus hijos cantó "Mercy Mercy Me".

"Hacer que el amor sea genial otra vez"

El ataúd dorado de Franklin fue escoltado fuera de la iglesia a las 06H45 (22H45 GMT), con un simple ramo de rosas en la parte superior, casi ocho horas después de que el servicio comenzara, oficialmente a las 11 am.

Los invitados VIP estuvieron en su lugar una hora antes del comienzo. Stevie Wonder realizó un virtuoso solo de armónica y una interpretación de su éxito "As".

"Lo que debe suceder hoy, no solo en esta nación, sino en todo el mundo, es que tenemos que hacer que el amor sea algo genial otra vez", dijo, una de las varias críticas directas o indirectas que hubo hacia Trump a lo largo del servicio.

La estrella del pop Ariana Grande actuó gracias al éxito de Franklin en 1968, "Natural Woman", mientras que Jennifer Hudson incitó a los feligreses con una entrega apasionada de "Amazing Grace".

El cantante y compositor Smokey Robinson se despidió de su amiga de la infancia, sopló un beso hacia su ataúd y cantó: "Te extraño mi amiga, te extraño mi amiga, sé que mi amor por ti nunca terminará".

Los nietos de Franklin hablaron y una delegación representó al gobierno sudafricano. Franklin cantó para Nelson Mandela en Detroit después de que fue liberado de la prisión.

Cientos de miembros del público que hicieron cola durante la noche para ser los primeros en entrar a la ceremonia se mezclaron con las estrellas de televisión y los políticos.

Afuera, otras decenas se apiñaron alrededor de una pantalla grande que transmitió el funeral en una gasolinera cercana, recostados en sillas de playa o de pie bajo el sol, aplaudiendo y riendo con todos los discursos.

"Nuestra reina"

"Esto es algo por lo que voy a quedar en la historia", le dijo a la AFP Theresa Cranford, una jubilada de 62 años. "No tenemos reinas y reyes en América, entonces ella es nuestra reina", agregó.

Franklin influenció a generaciones de cantantes desde la difunta Whitney Houston a Beyonce, con éxitos inolvidables que incluyen "Respect" (1967) y "I Say a Little Prayer" (1968).

Ganó 18 premios Grammy y fue honrada por su trabajo en favor de los derechos civiles, recaudando dinero para la causa e inspirando a los activistas con sus himnos.

Para las mujeres afroamericanas en particular, fue un modelo a seguir y un punto de referencia para el éxito, el feminismo y el empoderamiento.

Cadillacs rosas aparcaron en masa fuera de la iglesia, y esperaron para seguir al cortejo hasta el cementerio Woodlawn, de Detroit, donde Franklin será enterrada junto a su padre.

Los carros fueron un guiño a su éxito de 1985 "Freeway of Love", un himno a su ciudad natal de Detroit, apodada Motor City.

Se esperaba que Franklin hiciera su último viaje en el mismo Cadillac LaSalle color marfil que usó en los funerales de su padre, en 1940, y de la activista por los derechos civiles Rosa Parks, en 2005.

Hija de un prominente predicador bautista y activista de los derechos civiles, cantó en el funeral de Martin Luther King Jr., así como en las tomas de posesión de los presidentes Clinton y Obama.

Ella recibió el honor civil más alto de Estados Unidos por parte de George W. Bush en 2005.