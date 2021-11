Estrenan 'Celia Cruz La bandera que canta', con la voz de la fallecida 'Guarachera de Cuba'

“Celia Cruz: La Bandera que Canta”, el primer trabajo del proyecto de “Talkin Music” (Música Hablada) de la fallecida “Reina de la Salsa”, fue estrenado este viernes 12 de noviembre, recreando las palabras de la icónica cantante cubana en un proceso orgánico de integración con novedosos arreglos musicales.

La canción mezcla la voz hablada de la inmortal artista con la música del reconocido músico y compositor cubano Pavel Urkiza, en una innovadora fusión de palabra y ritmo.

El tema es parte del proyecto del empresario y productor Omer Pardillo, albacea de la fallecida artista y presidente de la Fundación Celia Cruz; de Celia Cruz Entertainment, la entidad responsable de proteger la propiedad intelectual de la cantante y de la empresa The Group.

“ Me llena de muchísimo orgullo haber sido el coautor intelectual de este innovador trabajo musical donde Celia es la gran protagonista. Una vez más se demuestra que su legado supera las barreras del tiempo”, dijo Omer Pardillo, quién fuera representante personal de la también llamada “ Guarachera de Cuba” hasta el momento de su muerte en julio del 2003.

“ La idea de Talking Music surgió durante una conversación en casa del músico cubano Pavel Urkiza, cuando le mostró algunas piezas musicales hechas a partir de sonidos comunes con las que lograba construir una melodía coherente y hasta pegajosa”, agregó.

“En ese momento, y hablando de algunas frases célebres de Celia, se nos ocurrió que podíamos recrear su voz con audios previamente seleccionados y hacer una nueva canción con ellos”, subrayó y señaló que “el legado de Celia está hoy más vigente que nunca, y su voz sigue siendo la voz de un pueblo, de su gente, de su Cuba”.

Y es que Celia Cruz siempre vivió marcada por el destierro al que estuvo sometida. Cuando en 1960 tuvo que partir a México junto a La Sonora Matancera, la orquesta que la ayudó a dar sus primeros pasos hacia la fama y nunca imaginó que aquél sería un viaje sin boleto de regreso.

“Me siento muy triste de no poder ir a mi patria, me encantaría poder hacerlo algún día”, comienza diciendo la canción. “Sin embargo, estoy feliz de poder representar a mi tierra con todas las de la ley y con el estandarte de la bandera cubana muy alto, que nadie me la va a poder tumbar”.

Teniendo en cuenta la opresión que padece el pueblo cubano bajo una dictadura que se mantiene en el poder durante más de medio siglo, la nueva canción se convierte en un digno reclamo a todos los derechos que le han sido negados a los cubanos.