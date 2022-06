El actor Jason Alexander de 40 años transmitió la invasión a la casa de la cantante desde su cuenta de Instagram mientras los trabajadores aún colocaban las decoraciones para recibir a los invitados.

Todo estaba saliendo de maravilla. La 'princesita del pop' finalmente se unió en matrimonio con su prometido Sam Asghari tras una larga batalla legal que libró con su padre por el control total de su vida. Sin embargo, el día más feliz de su vida tuvo un protagonista inesperado y controversial ante la cual incluso la policía tuvo que intervenir.

Jason Alexander, el primer esposo de la cantante pop irrumpió en el evento. De acuerdo con la revista TMZ, la celebración matrimonial se llevó a cabo de manera absolutamente privada, pues no hubo más de 100 personas invitadas a la casa de Britney que está en Thousand Oaks, California, en Estados Unidos.

El actor de 40 años y ex pareja de la cantante documentó todo su ingreso al inmueble, pues realizó una transmisión en Instagram donde se pudo ver desde su arriesgado salto en las puertas traseras de la casa hasta el momento en que fue sometido por los elementos de seguridad de la casa de Britney.

El intruso saludó a los invitados que se encontraban en la masión y se presentó como "Jason Alexander, el esposo de Britney", en varias ocasiones reconoció que iba a boicotear el evento.

“Ella es mi primera y mi única esposa, yo soy su único esposo, vine a entorpecer la boda, nadie está aquí”, mencionó.

Alexander fue detenido y acusado de un delito menor de allanamiento de morada, dos delitos menores de agresión y un delito menor de vandalismo, dijo el sargento Cyrus Zadeh de la oficina del sheriff del condado. Las autoridades también se enteraron de que Alexander era buscado por una orden de detención por robo en el condado de Napa.

Spears estuvo casada con Alexander, un amigo de la infancia, durante unas 55 horas en 2004 antes de que el matrimonio fuera anulado.

"Estoy enfurecido por este fallo de seguridad y estoy trabajando estrechamente con las fuerzas del orden para asegurar que sea procesado agresivamente con todo el peso de la ley", manifestó dijo Mathew S. Rosengart, abogado de Spears.

Spears está comprometida con Asghari, un entrenador personal convertido en actor, desde el pasado septiembre. La pareja se conoció en 2016 cuando Asghari coprotagonizó con Spears el video de su sencillo "Slumber Party".

El ícono de la estrella del pop estuvo casado anteriormente con Alexander y el bailarín Kevin Federline, con quien comparte dos hijos.

Madonna, Drew Barrymore y Selena Gómez invitadas de lujo

A pesar que fue una recepción con amigos íntimos de la pareja, se pudo ver a varias celebridades famosas como Selena Gómez, Drew Barrymore, Madonna, entre otros.

La Reina del Pop ha sido amiga de Britney durante varias décadas, habiendo interpretado juntas la canción 'Me Against The Music' de 2003, siendo una de las colaboraciones más importantes de la industria musical del pop, además de la ya icónica presentación en los MTV Music Award de 2003 donde ambas artistas se dieron un beso.

También una de las invitadas más esperadas fue Paris Hilton, que junto a la cantante Britney Spears fueron una de las estrellas más famosas de la década de los 2000. Poco antes de que terminara la tutela de Spears, Paris Hilton escribió un artículo para Time, donde afirma que Britney es “el alma más dulce, una madre, amiga y una luchadora”.

Por otro lado, a pesar de no tener una amistad cercana con Britney Spears, en varias ocasiones Spears ha interactuado con Selena Gomez a través de redes sociales, donde Gomez ha declarado que la cantante del pop ha sido una gran inspiración para su carrera.

Entre otros invitados famosos también destacó la actriz Drew Barrymore, Donatella Versace, quien diseñó el vestido de novia de Britney Spears, el abogado de Britney, Mathew Rosengart, el hermano mayor de Spears, Bryan con sus hijos.