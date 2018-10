Fermin Muguruza:"Con Black is Beltza he conseguido romper todas las barreras"

Muguruza (Irún, 1963) conversó con Efe tras comprobar el éxito que la cinta ha cosechado en su presentación en el Festival de Cine Español de Edimburgo, donde agotó las entradas y reunió a un público entusiasmado, formado en gran medida por inmigrantes españoles.

El antiguo vocalista de Kortatu se confesó "emocionado" por que su recién estrenado filme, que llegó a los cines el 5 de octubre, le esté dando la oportunidad de mostrar en diferentes medios el resultado de muchos años de trabajo.

Tantos como los que han pasado desde 2001, cuando llegó a sus manos una foto publicada en el desaparecido periódico vasco Egunkaria sobre el desfile que la comparsa de gigantes de Pamplona protagonizó por la Quinta Avenida de Nueva York en 1965.

"Lo más impactante de todo es el pie de foto en que se lee cómo, debido a la discriminación racial, las autoridades norteamericanas prohibieron la participación de los gigantes negros en el desfile. A partir de ahí supe que tenía una historia que contar", relató.

Para construir esa trama, Muguruza vio que podía utilizar "un montón de elementos" que le rondaban la cabeza cuando tocaba en sus antiguas bandas y hacía documentales, y que ya se plasmaron en la novela gráfica del mismo nombre publicada en 2014 junto al escritor Harkaitz Cano y el dibujante Jorge Alderete.

En "Black is Beltza" su protagonista, Manex Unanue, emprende un viaje que acercará al espectador el movimiento de las Panteras Negras contra la brutalidad policial que sufría la comunidad afroamericana en Estados Unidos, la revolución cubana, la dictadura franquista y las figuras de Malcolm X y Mohamed Ali.

Convencido defensor de la libertad de expresión, Muguruza recalcó que siempre ha apostado por que un artista "nunca se autocensure".

"No me conocería a mí mismo y creo que tampoco nadie me conocería si de repente empiezo a decir 'esta pregunta no voy a responderla', como algunos políticos en ruedas de prensa sin opción a preguntas. En mi caso no pasaría nunca, si alguien me quiere entrevistar, yo le respondo y punto", remarcó.

Aún así, el también fundador del grupo Negu Gorriak, que siguió impulsando lo que se ha denominado como Rock Radical Vasco, un movimiento en el que convergieron el punk, el heavy metal, el ska, el dub, el reggae o el folclore vasco, puede entender que haya artistas que teman represalias ante la existencia de la llamada ley mordaza, que define como "un aviso a navegantes".

"Hay una derecha recalcitrante que ha estado en el poder hasta ahora y se ha dedicado a insultar a la cultura. Lo mismo ha pasado con Willy Toledo. Ese odio visceral a la cultura tiene su razón de ser en que la cultura es la gran llave contra la ignorancia y la ultraderecha para gobernar necesita de la ignorancia", apuntó.

Precisamente Toledo, junto a Unax Ugalde, Ramón Barea, Rossy de Palma, Sergi López, Isaach de Bankolé y Emma Suárez, forma parte del reparto que ha puesto voz a los personajes de "Black is Beltza".

Volver a Edimburgo, una ciudad que pisó por primera vez en 2002 para aprender inglés, una lengua que, como el euskera, llegó tarde a su vida, le ha devuelto buenos recuerdos y un encuentro inesperado.

Entre el público de la proyección estuvo Dorothy, la escocesa que lo acogió en su casa de huéspedes para que Muguruza, como él mismo relata, y antes de que se cruzaran en su camino unos granadinos con los que descubrió la noche edimburguesa, "parloteara en inglés".

Aunque dice sentirse "exhausto" tras meses de intenso trabajo, Muguruza transmite energía en cada palabra y asegura que, tras treinta y cinco años de carrera desde que grabó la primera maqueta con Kortatu, se siente "privilegiado" por poder vivir de lo que realmente le "emociona, entusiasma y apasiona".

"Soy un superviviente de toda una generación de la que quedamos muy muy pocos, ya sea por desconocimiento con las drogas duras o por la represión de aquellos años, por eso tengo también ese compromiso de ser insobornable, de no ceder jamás", sostuvo.