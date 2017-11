'Havana' de Camila Cabello sigue escalando al tope de Hot 100 de Billboard

El tema "Havana", de la antigua integrante del grupo femenino Fifth Harmony Camila Cabello, se elevó esta semana de la séptima a la segunda posición en el top ten de la lista Hot 100 de Billboard.

Con este tema cantado junto al rapero Young Thug, la artista natural de La Habana, Cuba, logró superar sus éxitos anteriores, ya que en 2016 Fifth Harmony alcanzó el cuarto lugar en ese listado con el tema "Work from Home".

Ese mismo año Cabello se colocó en la cuarta plaza con el tema "Bad Thoughts", que interpreta junto al rapero Machine Gun Kelly. Por el contrario, la rapera de origen dominicano Cardi B bajó del segundo al tercer lugar con "Bodak Yellow (Money Moves)", igual que Demi Lovato que cayó del sexto al octavo con "Sorry, Not Sorry".

El artista urbano colombiano J Balvin a su vez cayó del octavo al noveno lugar con "Mi gente", en el que colabora la cantante estadounidense Beyoncé y el DJ francés Willy William.

No obstante, para J Balvin, las noticias son mejores en las listas latinas donde "Mi Gente" se mantuvo en la primera posición en Hot Latin Songs, Latin Airplay, Latin Streaming Songs y Latin Pop Airplay por quinta semana consecutiva, y en la lista Latin Digital Song Sales por tercera semana consecutiva.

Al mismo tiempo, "Odisea", del reguetonero boricua Ozuna, siguió firme en la primera posición en la lista Top Latin Albums por décima semana consecutiva, la misma donde la cantante colombiana de trap y reguetón, Karol G, debutó en segundo puesto.

Su compatriota Shakira se mantuvo en la tercera casilla por segunda semana consecutiva con "El Dorado", álbum que conservó el primer lugar por 17 semanas consecutivas en la lista Latin Pop Albums, donde igualmente los chicos del grupo CNCO mantuvieron su segundo puesto por segunda semana consecutiva con "Primera cita".

"Ones", la colección póstuma de éxitos número uno de la desaparecida cantante Selena, conservó la tercera plaza por segunda semana seguida. En la lista Regional Mexican Albums, Christian Nodal recuperó la primera posición con "Me dejé llevar", que había perdido la semana pasada ante "Ahora soy yo" de Luis Coronel que bajó al puesto 20.

El álbum "Qué bendición", de la Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, escaló del cuarto al segundo lugar, mientras que "Pedro Infante: 100 Años", álbum tributo al ídolo mexicano en su centenario, ingresó en la tercera posición.

En la lista Tropical Songs, Nacho conservó el primer lugar por novena semana consecutiva con "Báilame", mientras que "Quédate conmigo", de Chyno Miranda con Wisin y Gente de Zona, se elevó del tercero al segundo, igual que "bella y sensual", de Romeo Santos con Nicky Jam y Daddy Yankee, se elevó de la quinta a la tercera posición.