“Para todo el equipo de Fundación Ciudad del Saber, enero empieza como un año prometedor gracias al Panama Jazz Festival y este año a pesar de todas las dificultades, es un inicio de emoción y esperanza y este año, no es distinto. El compromiso extraordinario de Danilo, Patricia y todo el equipo de la Fundación, es de admirar; son guerreros con una misión y visión que no termina con el Festival si no a lo largo del año, un trabajo constante y permanente donde nos identificamos todos en Ciudad del Saber” palabras del Profesor Jorge Arosemena, Presidente Ejecutivo de Fundación Ciudad del Saber y CO Productores del Festival.