La cantante puertorriqueña conocida como Ivy Queen anunció el lunes 30 de mayo a través de su cuenta de Tik Tok que está enfrentando una dura enfermedad y mandó un mensaje de lucha y fortaleza ante la adversidad.

Fue un video corto donde se observan imágenes de la exponente del género reggaetón en la sala de un hospital, con pañuelos en la cabeza y moretones en su cuerpo. En su mensaje no dio detalles de su enfermedad y tampoco habló de un retiro de los escenarios.

“ Yo de esta vida soy una aprendiz, no una víctima. Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos. Por favor, siempre que puedan sean un ángel en la vida de alguien, porque usted no sabe cuándo puede necesitar uno en la suya. Con esto dicho, gracias a todos por procurar por mí”, afirmó “La diva del reggaetón”.

Martha Ivelisse Pesante Rodríguez, nombre de pila de Queen estaba ausente de las redes sociales desde inicios del mes de mayo. Sus seguidores tras ver el mensaje le enviaron mensajes de apoyo ante la adversidad.

@ivyqueendiva Gracias a aquellos que procuran por mi y me envían sus mensajes. La empatía es un regalo, una manifestación. ♬ original sound - Tik Toker

Se conoció que la intérprete de temas como “Yo quiero bailar” y “La vida es así”, seguirá en etapa de tratamiento junto a su familia. Su esposo, el coreógrafo puertorriqueño subió una imagen a las redes sociales en la que se muestra recogiendo fritas de un árbol y expresa: “Entregándote vitamina C, mi corazón. La vitamina más importante para la sanación”.

Queen es considerada una de las primeras mujeres en abrirse espacio en el género reggaetón. Un ambiente que era controlado por hombres y cuyo salto a la fama abrió el espacio a nuevos intérpretes.

El próximo 23 de junio la artista se estaría presentado en la tercera edición de los Premios Tu Música Urbano junto al panameño Sech y la argentina María Becerra.

Los organizadores del evento no han informado de la ausencia de Queen y tendrá lugar en el coliseo de San Juan, Puerto Rico.