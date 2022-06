Fue el propio artista quien subió un video a sus redes sociales con el rostro gravemente afectado por la enfermedad de Lyme, que lo ha obligado a cancelar tres conciertos de su gira mundial 'Justice': dos en Toronto y otro en Washington D.C. por recomendación de su equipo médico.

Justin Bieber dio a conocer la noticia en su cuenta de Instagram, donde aseguró que no ha sido capaz de recuperarse a tiempo, sobre la que no ha dado detalle alguno, y que le rompe el corazón no poder encontrarse con los miles de fans que ya tenían compradas sus entradas.

El intérprete de ‘Baby’ no aclaró si las fechas de los conciertos serán reprogramadas o se les hará un reembolso a los fanáticos que ya tenían su entrada en mano para ir a verle.

¿Qué tiene Justin Bieber?

Según explica la Clínica Mayo de los Estados Unidos, “El síndrome de Ramsay Hunt es consecuencia del mismo virus que causa la varicela. Después de que la varicela desaparece, el virus aún vive en los nervios. Años después, puede reactivarse. Cuando lo hace, puede afectar tus nervios faciales”.

“El tratamiento oportuno del síndrome de Ramsay Hunt puede reducir el riesgo de complicaciones, que pueden incluir debilidad muscular facial permanente y sordera”, indica el centro de salud.

Esta no es la primera vez que Justin Bieber acude a sus redes sociales para hablar de salud. Hace dos años contó que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme. Que se trata de una infección bacteriana causada por la picadura de una garrapata. Aunque algunas de las personas que son diagnosticadas pueden enfrentarla con antibióticos en poco tiempo, por lo general los síntomas quedan por años.

La enfermedad no tiene cura y se manifiesta con dolores musculares, en las articulaciones, fiebre, fatiga, escalofríos, dolores de cabeza y ganglios linfáticos inflamados. También se propaga hacia el sistema nervioso. Otros famosos que viven con la enfermedad de Lyme son Thalía, Avril Lavigne, Bella Hadid y Richard Gere.