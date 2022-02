Kanye West insulta y se enfrenta públicamente a Pete Davidson por el amor de Kim Kardashian

El rapero, diagnosticado con trastorno de bipolaridad, ha utilizado sus redes sociales en las últimas semanas para primero atacar a su exesposa Kim Kardashian, y luego para 'rogarle' a Dios que le devuelva a su familia. El último episodio de Kanye ha sido insultar al nuevo novio de Kim y pedirle a sus seguidores que lo acosen en la calle.

Primero insulta, amenaza, se desboca y luego borra, elimina, ruega a dios y declara su amor por su exesposa. Así han sido los últimos mensajes de Kanye West en su Instagram.

Desde que se separó de Kim Kardashin, el rapero encadena una polémica tras otra y él mismo se ha encargado de alimentar el 'amarillismo' de los medios faranduleros con sus publicaciones incendiarias que luego de unas horas decide borrar.

En solo unos días, el músico se dirigió a Dios a través de la red social para rogarle que reúna de nuevo a su familia. Además, proclamó públicamente su amor por su ex esposa, Kim Kardashian, e insultó al novio de la famosa, el cómico Pete Davidson. Insistió en que luchará por recuperar su antigua vida y se enfrentó a todo aquel que, en su opinión, no le apoya en su proyecto de reconquistar a su ex mujer.

Sin embargo, Pete no ha sido el único que se ha visto involucrado en las publicaciones. El sábado 12 de febrero, Kanye también le disparó a Kid Cudi, su amigo y colaborador al sentirse traicionado por un colega. Ya que sigue teniendo una relación cercana con Pete Davidson, por ello decidió excluirlo de su próximo disco "Donda".

“Lástima que no quería estar en tu álbum, maldito dinosaurio. Todos saben que he sido lo mejor en tus álbumes desde que te conocí. Rezo por ti hermano. Comentó Cudi.

West Insiste en que luchará para recuperar su antigua vida y se enfrentará a cualquiera que sienta que no lo apoya en su plan para recuperar a su ex esposa. Sin embargo, se cree que esta indirecta fue dirigida hacia la prensa ya que en múltiples ocasiones se ha encargado de culpar a los medios por su ruptura matrimonial.

"Habrá millones de familias que crean que la separación está bien. Pero cuando dios una de nuevo a 'Kimye', habrá millones de familias que verán cómo se pueden superar los obstáculos y que se puede trabajar en los problemas de la separación", escribió el rapero.

En medio de la discusión, parece que Pete Davidson trató de convencer a West de hacer las paces. En las publicaciones, se puede ver que el comediante de Saturday Night Live fue tan correcto y cortés en su elección de palabras que probablemente sabía que la conversación terminaría en el dominio público. Davidson le dijo que no quería reemplazarlo como padre de North, Saint, Chicago y Psalm, los niños que Kanye comparte con Kim Kardashian, etc.

“Espero que algún día pueda conocer a tus hijos y podamos ser todos amigos”, le dijo Davidson.

“NO. NUNCA CONOCERÁS A MIS HIJOS”, respondió el músico.

West, además le propuso a Michael Che, uno de los compañeros de Pete Davidson en el programa donde trabaja el comediante, pagarle el doble para rechazar trabajar con Davidson.

"Doblaré lo que te paguen para que no tengas que mirar a ese peón nunca más".

"Lo siento Ye, pero nunca traicionaría a mis amigos...", respondió.

Sin duda, el rapero pasa por un momento emocional delicado.