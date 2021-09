Por Ana Carolina Barsallo (Corresponsal digital)



Illinois fue la ciudad que vio los inicios de Roberth Sylvester Kelly, quien años después se apodaría R. Kelly. Nace de la educadora Joann Kelly el 8 de enero de 1967. Muy poco se conoce de su padre.

A la edad de 8 años inicia su carrera como cantante en el coro de la iglesia, y a los 16 años su madre lo inscribe en la reconocida Kenwood Academy de Chicago, donde su profesor de música lo incita a anotarse en un concurso de talento local. “ Esa noche fue como cuando mordieron a Spider-Man. Descubrí el poder que se tiene al estar en el escenario”, dijo Kelly a Newsweek en 1995. Años después cantaba en las estaciones del metro junto a su piano portátil Casio.

En 1990 su grupo MGM hace debut y despedida en el programa de talentos “Big Breake”, ya que al ganar el premio de 100.000 dólares no pudieron ponerse de acuerdo para dividir el dinero y la banda se separó. Dos años después luego de ser descubierto por un ejecutivo musical, lanza su álbum “Born into the 90’s, ganando el premio platino.

Cuando Kelly tenía 27 años se casó con Aaliyah Haughton de 15 años, pero el matrimonio fue anulado meses después por la edad de la chica. El mismo año, el álbum debut de Aaliyah producido por Kelly se certifica platino, sin embargo, 7 años después, a sus 22 años Aaliyah muere en un accidente aéreo.

Entre sus premios se encuentran: 1 record Guinness, 3 grammy’s, 1 Soul train music awards y 2 american music y en 1996 su famosa canción I believe I can fly junto a la banda sonora de ‘Space Jam’ llega al #2 en la lista pop de Billboard. El mismo año contrae matrimonio con Andrea Lee de 22 años y bailarina de su equipo, con quien tiene a sus 3 hijos, Joanne, Jaya y Roberth Jr.

El 18 de junio de 1997 se da su primera denuncia por abuso y acoso sexual, presentadas por Tiffany Hawkins cuando ella era una menor de edad. Según reportes esta denuncia se resuelve con $250.000. Los casos y acusaciones en su contra siguieron y finalmente el 27 de septiembre del 2021, un jurado de Nueva York lo encontró culpable por los cargos de delincuencia organizada y tráfico sexual.

Kelly fue considerado como uno de los artistas musicales en Estados Unidos con 40 millones de discos vendidos, siendo el artista masculino más exitoso de R&B en la década de los 90.