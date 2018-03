Dos de las grandes estrellas de Broadway, Lin-Manuel Miranda y Ben Platt, han unido fuerzas en una nueva canción publicada hoy y cuyos beneficios apoyarán a la campaña de estudiantes contra las armas "March for Our Lives".

El tema, titulado "Found/Tonight", combina "The Story of Tonight", escrita por Miranda para su gran éxito "Hamilton", y "You Will Be Found", obra de Platt para la obra "Dear Evan Hansen".

La canción está disponible en varias plataformas de "streaming" y descarga de música, y el dinero recaudado apoyará la marcha contra la violencia armada prevista para el próximo sábado en Washington.

Miranda, en un comunicado, destacó el liderazgo demostrado por los estudiantes de la escuela de Parkland, en el sur de Florida, escenario de una matanza el pasado 14 de febrero en la que murieron 17 personas.

"En medio de su dolor, movilizaron a los jóvenes de nuestro país y crearon un movimiento. Este es su momento. No solo por ellos, sino por todos nosotros", dijo el artista.

Según Miranda, su colaboración con Platt es una forma de ayudar a recaudar fondos para su causa y de