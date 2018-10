Luis Fonsi revela que no le gusta escuchar sus temas

Fonsi, fue interrogado sobre si no está cansado de su gran éxito 'Despacito', a lo que respondió: "Si ahora mismo estoy en mi carro escuchando música y de repente ponen la canción, lo más seguro es que la cambie, no porque sea 'Despacito', es porque no me gusta escucharme a mí mismo".

Aclaró que aunque no le gusta escuchar 'Despacito', no se cansará nunca de interpretarla.

El video de su tema junto a Daddy Yankee será el primero en alcanzar los 5 mil millones de visualizaciones en Youtube.

Otros de los recientes éxitos del cantante son: ‘Echame la Culpa’ y ‘Calypso’.