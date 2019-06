Madonna adelanta a Springsteen y encabeza los ránkings en EEUU

"Western Stars", de Springsteen, está en segundo lugar. Es la primera vez desde 1985 que la reina del pop y The Boss (El jefe), de 69 años, reinan juntos en el ránking de los discos más escuchados.

Durante dos semanas en enero y febrero de 1985, "Born in the USA", de Springsteen, y "Like a Virgin", de Madonna, presidieron el ránking en primer y segundo lugar respectivamente. En las dos semanas que siguieron, el disco de Madonna pasó al primer lugar y el de Springsteen cayó al segundo.

En esos tiempos, las dos superestrellas junto a Prince y Michael Jackson ingresaron al nuevo mundo de MTV, el canal de cable de videos musicales que dio a los discos un mayor poder de duración.

A pesar de recibir malas críticas, el último esfuerzo de Madonna -un cóctel de ritmos latinos, baladas acústicas y reflexiones íntimas sobre comunidades marginadas- subió al tope de los ránkings en parte por su estrategia de "paquete".

Este método de ventas hace olas en la industria -con adherentes como Taylor Swift y Katy Perry- al programar el lanzamiento de discos junto a entradas para conciertos o compras de mercadería ligada al artista.

El éxito inicial de los dos titanes de la música se augura de corta duración: observadores de la industria musical predicen que el rapero de country Lil Nas X los superará la semana próxima.

Lil Nas X, que saltó a la fama gracias a su exitoso sencillo "Old Town Road", acaba de lanzar su primer álbum, "7", que incluye su megahit y un remix de Billy Rae Cyrus junto con una canción de la rapera estrella Cardi B.