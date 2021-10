Por Ana Carolina Barsallo



Luego de estar en el ojo del huracán por haber incitado a boicotear los Latin Grammy, J Balvin vuelve a la palestra pública por su tema 'perra', luego que hasta su mamá tachara como inapropiada la canción.

El tema fue lanzado el 7 de septiembre junto a la cantante dominicana Tokischa, y el video oficial estuvo poco más de un mes, reuniendo alrededor de 10 millones de reproducciones en YouTube, hasta que fue eliminado.

No ha sido confirmado si fue por petición del cantante o decisión de la plataforma de música debido a las críticas que generó.

El video clip fue acusado de sexista, misógino y discriminatorio, ya que impactó la imagen de dos mujeres afrodescendientes luciendo y caminando como un canino, siendo llevadas por J Balvin con dos cadenas del cuello. Además, las personas que aparecen bailando, muchos tienen físicamente el aspecto de un perro. Lo cual denigra directamente la comunidad afro, ya que Balvin es la única persona de tez blanca que aparece en el video.

Entre quienes criticaron el tema, estuvo la mismísima madre del cantante, Alba Mery, en la entrevista que le proporcionó al programa colombiano Nos cogió la noche, cuando le preguntaron su opinión respecto a la polémica, "Yo lo llamé, lógicamente. ¿Dónde está el Josesito que yo conozco? Esa canción no es... No sé ni qué decir", "No lo veía a mi José por ninguna parte".

Sin embargo, destacó que cualquiera podría pasar por situaciones similares y no es necesario juzgar todo el tiempo. Dejó claro que no podemos idealizar a nadie y que lo que sucedió no representa a su hijo.

Entre otras mujeres que se sintieron aludidas por la ofensiva canción del colombiano, fue Lyn May, la vedette mexicana quien no se quedó callada y en su Instagram compartió una foto, donde dijo "Esperen pronto mi tema musical titulado ‘La loba’". El tema es en compañía de OG el Movimiento y René Ortiz, donde le responderá al colombiano.

La mexicana con ascendencia china dijo que su tema es dedicado para todas las mujeres que merecen respeto y admiración.

"Inadmisible que se sigan replicando conductas de esta índole: aberrantes, abominables, que atentan contra la dignidad de las mujeres, que envían señales equivocadas ante el país y ante el mundo", fue alguno de los comentarios que hizo la vicepresidenta y canciller colombiana, quien destacó que este tipo de letras vulneran los derechos de las mujeres.

Hasta el momento, el audio de la canción continúa en la plataforma de música, y el video aún se puede apreciar ya que fue replicado por otras cuentas. Ni J Balvin ni su equipo se han pronunciado respecto a la polémica.