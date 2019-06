Making Movies: rock mestizo y político con la bendición de Rubén Blades

"Yo había notado que hay algo similar entre la guitarra de Led Zeppelin y el trombón de Willie Colón. Para mí, hay una conexión en la sensualidad y la energía de esas músicas", aseguró a Efe el cantante y guitarrista Enrique Chi.

"Y ahora, tras esta búsqueda de crear nuestro propio sonido, entiendo por qué: el rock and roll nace de las mismas bases rítmicas que crean la salsa, la cumbia y toda la música latinoamericana. En todos estos distintos géneros y distintas culturas, desde Nueva Orleans o Nueva York hasta Bogotá, Panamá o Veracruz, hay una historia unida", añadió.

Hay varios detalles singulares en la biografía de este conjunto formado en Kansas City hace una década y que actúa hoy en la sala The Moroccan Lounge de Los Ángeles.

El primero es que este cuarteto es la suma de dos parejas de hermanos: Enrique y Diego Chi, de origen panameño; y Andrés y Juan Carlos Chaurand, de ascendencia mexicana. "

Enrique conoció a mi mamá y le dijo: 'Tienes que conocer a mis hijos, que son músicos'", contó el teclista y percusionista Juan Carlos Chaurand.

"Y empezamos a tocar música juntos: rock con fusión de nuestros ritmos latinos, de nuestra herencia panameña y mexicana", agregó.

Otro aspecto llamativo es que, a diferencia de los grupos que se acercan a grandes figuras para que sean sus padrinos, en su caso fue un coloso como Rubén Blades quien se interesó por ellos.

"En la alfombra roja de los Latin Grammy (en 2017), Rubén dijo: 'Estoy escuchando a una banda que se llama Making Movies'. Y el día siguiente tomó las redes sociales y dijo que quería colaborar con nosotros", recordó Enrique Chi, quien aseguró que para ellos eso supuso "una emoción increíble".

El single "No te calles" fue el primer fruto de su colaboración y un ejemplo, según la banda, de cómo una música sin prejuicios estilísticos puede servir a causas sociales y políticas.

"La poesía de Rubén lo hace hermosamente en esa canción, donde hablando en español, a una comunidad latina, dice que es un momento de salir a la calle y de no callarte frente a la corrupción y la injusticia", expuso Enrique Chi.

"Y también la música trae el mismo mensaje. Esa canción nace con el ritmo de la clave, la base de la salsa, pero, si imaginas ese ritmo con una guitarra eléctrica, entonces es Bo Diddley", apuntó en referencia a ese pionero del rhythm and blues y el rock and roll.

Blades no es el único invitado de relumbrón de "ameri'kana", un disco que incluye a David Hidalgo y Steve Berlin, de Los Lobos; Asdru Sierra, de Ozomatli; Flor de Toloache, Frankie Negrón y Las Cafeteras.

"ameri'kana" aborda problemas actuales en EE.UU. como la separación de familias de inmigrantes en la frontera ("Cómo perdonar"), pero también longevas cuestiones por resolver como el racismo en Latinoamérica ("Rebelión").

Además, el álbum esconde una sorpresa para los melómanos como "Delilah", una canción inédita que compuso Blades junto a Lou Reed y que no llegó a editarse en el disco "Nothing But the Truth" (1988) del panameño.

Con muchas referencias a la superación de fronteras y la fe en las nuevas generaciones, Enrique Chi opinó que su música es como un "inmigrante" que "cambia de país, cruza fronteras y, tras todos esos viajes, agarra cosas distintas sin perder su identidad".

"Diego inventó la idea de que este disco se tiene que sentir como una emisora del futuro: una estación en la que escuchas las canciones clásicas de otro tiempo en el que había muchos problemas y que en ese futuro ya hemos superado", argumentó.

Ese "espíritu de esperanza" lo intentan aplicar a sus proyectos como artistas o activistas, algo no siempre sencillo, según el cantante, en los Estados Unidos de Donald Trump.

"Rubén ha estado en la lucha activista toda su vida. Me imagino que cuando vio a un presidente como Trump pensó: 'Guau, todo mi trabajo, de qué valió, mira lo que está pasando'.

Es lo que me imaginaría, pero no es su actitud. La suya fue: 'Esas cosas pueden cambiar, hay tantas cosas buenas que están pasando, nos enfocamos en eso'. Tenemos la responsabilidad de que es posible", cerró.