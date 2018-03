Maluma quisiera besar al salsero Marc Anthony

Durante una entrevista realizada por una periodista del programa Despierta América de Univisión, Juan Luis Londoño Arias, conocido como Maluma, al ser cuestionado sobre cómo besa Marc Anthony manifestó con una sonrisa en su rostro:

“Cómo besa. Yo no sé, pregúntenle a JLO, yo no he besado a Marc, o a Shanon o a las que han sido novias de Marc, porque a mí no me ha besado todavía”.

A pesar de su negativa, Maluma dijo: “Es más, quiero, pero como que no se deja” entre carcajadas.

No es la primera vez que Marc Anthony sorprende repartiendo besos. En el año 2016 el salsero besó a su expareja Jennifer López durante la gala de los Premios Grammy Latino en la ciudad de Las Vegas.

Luego, publicó varias fotografías en su cuenta de Instagram besándose con distintos hombres, entre ellos, el presentador Enrique Santos.

Y esta vez, sorprendió al joven colombiano durante la gala de la Fundación Maestro Cares en New York cuando se encontraban interpretando a dúo 'Felices los 4'.