Christian Nodal reconoció que le afectaron los comentarios que se desataron sobre él luego que el colombiano hizo una publicación en su Instagram en alusión al nuevo look del mexicano.

Durante una presentación en el estado de Morelia, México, el cantante admitió arrepentirse de lanzar la canción 'Girasol' en la que directamente ataca al colombiano J Balvin como respuesta a la polémica respecto a su apariencia y la situación que vivió con su expareja Belinda.

Vea también: Christian Nodal arremete contra J Balvin por burlarse de su nuevo look

'Girasol' narra una serie de cuestiones por la que el cantante colombiano es un artista que sólo busca la fama, a costas de otras personas que se dedican a la música por verdadera pasión.

“Pobre payaso que usa a todo el mundo pa´conectar con la gente. Dices “latino gang” pero pisas a to’a tu gente. Pa´ dar mensajes, m’ijo, hay que ser coherentes. Si tú no eres artista, al menos se prudente”, dice una de las estrofas de la canción.

En una nueva publicación que el mexicano hizo el pasado sábado en sus historias de Instagram, dejó en claro qué fue lo que sucedió entre él y el colombiano.

Mencionó que él y Balvin hablaron "15 minutos antes de empezar el concierto y ya había salido el tema cuando terminé el show": "Se llaman cosas de la vida".

Vea también: Christian Nodal se vuelve a tatuar la cara y su nuevo look causa revuelo en las redes

" Me dolieron las burlas y la gran exposición", confesó Christian Nodal tras ser expuesto ante los 52.6 millones de seguidores del colombiano.

También dijo que Balvin "siguió" burlándose de su "aspecto físico" y de "los tatuajes de mi ex (Belinda)": "Yo tengo derecho a que la gente que no tiene ni idea de mí, me conozca por mi talento y no por todo por lo morboso".

"No es que falte humor, falta empatizar mucho", dijo.

En tanto, el colombiano también se pronunció luegol de conocer que Nodal se había disculpado en públIco.

“Aquí estamos en buena vibra” (...) “Ándale parcero que todo bien, estamos para dar ejemplo y no andar por ahí regando oscuridad y mal ejemplo a la sociedad, porque al final nos sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad dar un buen ejemplo”, dice Balvin en una serie de historias.

“Mi parcero pidió disculpas públicas y yo públicamente también lo hago. Un caballero en hacer lo que hizo y yo respeto eso más que nada y no mintió, no mintió en esa conversación”, remató.