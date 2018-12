Inicia el conteo regresivo para el Panama Jazz Festival

El evento cultural, impulsado por el panameño Danilo Pérez y la fundación que preside, tiene como lema “ Nos toca, Nos Marca, Nos Cambia”, para demostrar como la actividad ha transformado la vida de muchos y ha acercado a las personas a este género musical.

Este año, el festival homenajeará al trombonista y trompetista Alex Blake y familia.

Se presentarán la familia Blake con Alex Jr. y Russel Blake. y su grupo Sons of Panama, la saxofonista canadiense con su grupo de Cuba, Jane Bunnett & Maqueque; el trombonista norteamericano Andrew Hayward; la trombonista sueca Gunhild Carlin; el guitarrista israelí Rotem Shivan, y la cantante Colombiana Lucía Pulido y su grupo Corazonantes.

También debutará el grupo Danilo Pérez’s Global Messengers, un proyecto de artistas de Palestina, Grecia, Jordania, Estados Unidos y Panamá, y estrenarán una nueva composición musical encargada por la Alcaldía de Panamá para homenajear los 500 años de la ciudad.

Por Panamá, encabeza la cartelera musical la agrupación Roberto Delgado & Orquesta, Afrodisíaco, Idania Downman & The Emotions, Omar Díaz y su grupo Dedé, Luz Acosta Ensamble, The Blues Dogs, Santos Diablos, Calabar, Jose Luis Medina, Quinteto de Salsa de Rey Cruz, Panama Jazz All Stars, el grupo de folklore Panameño Shuruka, y los Ensambles de Fundación Danilo Pérez.

Las instituciones educativas Berklee Global Jazz Institute, New England Conservatory y New York Jazz Academy retornan para esta nueva edición con talleres.

Otras agrupaciones que nos acompañan incluyen la agrupación de Costa Rica Orquesta Juventud Esperanza, Orion Lion Chile Ensemble, Carrera Quinta, el guitarrista argentino Claudio Ragazzi, Making Movies, Yuri Namkung y el grupo de profesores del programa Intercambio de Música Clásica, el trombonista sueco PJ Anderson, y otros invitados a los eventos educativos del festival.

En el marco del festival se desarrollarán audiciones, clínicas educativas, así como el VII Simposio Latinoamericano de Musicoterapia, gratis este año, el Programa de Intercambio de Música Clásica y el Simposio Etnia Negra.

El festival se realizará del 14 al 19 de enero en Ciudad del Saber y los boletos están solamente a la venta en la página web https://tienda.panamajazzfestival.com/.

El Panama Jazz Festival también ha lanzado un Sched, donde las personas podrán acceder y consultar desde cualquier dispositivo móvil, las clínicas, horarios, artistas participantes y el cronograma completo del evento musical.