Políticos tradicionales, sometidos a crítica en un 'Freestyle rap'

Ha sido a través de un video. Dentro de su auto, utilizando la plataforma de Instagram, donde “Jordan”, de 26 años, creó un “ freestyle rap”, donde plantea parte de la actualidad política panameña. Su video se ha hecho viral.

“ Si estás [cansado] de lo mismo y de la corrupción, de esas ratas que roban la plata de la población, ladrones con corbata, malgastan nuestra inversión. Este 5 de mayo vota no a la reelección…”, dice el joven en los primeros segundos del popular video.

Jaramillo dejó claro a TVN-2.com que, no forma parte de ninguna campaña política, no está inscrito en ningún partido y con el video no ha querido hacer ver que apoya a alguien en particular, solo menciona “no a la reelección”.

Dice que lo que quiso hacer, “ a su manera” es opinar de las cosas que vio recientemente y que le provocaron hastío e indignación. “ Y que es precisamente como se sienten muchos de los panameños”, señaló.

En otra parte del video dice que “… hay más botella en el Gobierno, que en la Cervecería Nacional. Ahora los ves, abrazos y la foto, venderían a su abuelita con tal de ganarse el voto…”.

También critica a los políticos que no divulgaron sus planillas y que buscan la reelección a través de las prácticas clientelistas.

Pero si hay algo con lo que sí se identifica el joven panameño, es con el movimiento de “no a la reelección” y espera que la gente haya despertado, luego de todos los escándalos que se han divulgado y vote por caras nuevas y así poder aspirar a un cambio en la política.

Jordan tuvo que convertir “en privada” su cuenta de Instagram, porque los ataques posteriores, desde los “ call centers” y simpatizantes de los políticos tradicionales, no se hicieron esperar.

Aunque el “ freestyle rap” no es su ocupación, sino que trabaja en el sector privado, Jordan dice que le gusta y lo disfruta.

Además, en los próximos días estaría lanzando una canción en la que “ los políticos recibirán palo” y para la que ha contado con el apoyo de algunos productores e influenciadores de Panamá.

La canción, una vez sea lanzada se podrá ver en su canal de YouTube: Jordan Music.