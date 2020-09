Post Malone domina las nominaciones para los Billboard Awards 2020

El cantautor estadounidense aspira a 16 premios en 15 categorías.

Entre los artistas latinos, el que recibió más nominaciones fue el colombiano J Balvin con cuatro, seguido de Bad Bunny que tiene tres.

En las categorías de música en inglés Lili Nas X tiene 13 nominaciones y Billie Eilish y Khalid con 12 y cada uno. Por su parte, Kanye West fue nominado nueve veces, todas dentro de las categorías de música cristiana por su disco “Jesus Is King”.

Cuatro canciones de West compiten entre ellas en la categoría de “Mejor canción gospel. Se trata de los temas"Closed on Sunday," "Follow God," "On God" and "Selah".

En la categoría de "Mejor artista del año" están nominados Billie Eilish, Jonas Brothers, Khalid, Post Malone y Taylor Swift.

Eilish también compite por el premio de "Mejor nuevo artista" contra DaBaby, Lil Nas X, Lizzo y Roddy Ricch.Mientras que Eilish es la única mujer con numerosas nominaciones en los Billboard Awards, apenas cinco artistas latinas fueron reconocidas, con una nominación cada una. Se trata de Melanie Martínez Mariah Carey, Camila Cabello, Cardi B. y Karol G.

En las categorías latinas, Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Ozuna, Romeo Santos fueron nominados a “Mejor artista latino”.

La categoría de “Mejor disco latino” tiene como nominados a J Balvin & Bad Bunny por “Oasis”, Farruko por “Gangalee”, Maluma por “11:11”, Romeo Santos por “Utopía” y Sech por “Sueños”.

Asimismo, la categoría “Mejor canción latina del año” incluye a “China” de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin , “Callaita” de Bad Bunny y Tainy Daddy, “Con Calma” de Daddy Yankee ft. Snow , “No me conoce” con Jhay Cortez, J Balvin, & Bad Bunny. La última es “Otro trago” de Sech ft. Darell, Nicky Jam, Ozuna, Anuel AA .

De las cinco latinas reconocidas Mariah Carey compite por el “Premio Billboard al logro en la cartelera” (Billboard Chart Achievement Award) , Camila Cabello por su dueto “Señorita” y Cardi B., por “Principal artista femenina de rap”. Por su parte, Melanie Martínez fue nominada en la categoría de "Mejor banda sonora" por "K-12".

Karol G. solo fue reconocida como parte de su participación en el remix de “China”.

La ceremonia de este año de los Billboard Awards será conducida por la cantante y presentadora estadounidense Kelly Clarkson.

Según la Organización Billboard, las nominaciones están basadas en las listas de popularidad musical en Estados Unidos, en el período que va desde el 23 de marzo de 2019 al 14 de marzo de 2020.