Radiohead, Dire Straits y Nina Simone figuran entre los 19 artistas y grupos nominados a entrar en 2018 en el Salón de la Fama del Rock and Roll, según indicó este jueves 5 de octubre la institución en un comunicado de prensa.

La banda británica de música alternativa Radiohead y el grupo estadounidense de metal Rage Against the Machine lograron la candidatura en la primera ocasión en la que podían ser nominados, ya que el principal requisito para poder acceder al Salón de la Fama del Rock estipula que la primera grabación debe haberse editado al menos hace 25 años (en 1992, en este caso).

Otros siete grupos y artistas fueron nominados por primera vez, aunque no en su primer año elegible: Eurythmics, Dire Straits, Judas Priest, Kate Bush, The Moody Blues, Nina Simone y Sister Rosetta Tharpe.

Bon Jovi, The Cars, Depeche Mode, J. Geils Band, LL Cool J, MC5, The Meters, Rufus y Chaka Khan, Link Wray y The Zombies completaron la relación de candidatos.

Los nombres de los homenajeados en el Salón de la Fama del Rock and Roll se anunciarán en diciembre de este año.

Más de 900 personas, que incluyen a historiadores, miembros de la industria musical e integrantes del Salón de la Fama del Rock and Roll, votarán para escoger a los premiados de 2018.

En el proceso de elección también podrán participar los fanáticos de la música a través de una votación en internet disponible en el sitio web de la institución.