'Bohemian Rhapsody' alcanza un billón de visualizaciones en YouTube

Para celebrarlo, se ha trabajado con UMG para remasterizar "Bohemian Rhapsody" y que esté disponible en HD (parte de nuestro proyecto de remasterizado recientemente anunciado con UMG).

Como extra para los fans, se lleva a cabo en conjunto con Queen una campaña mundial llamada “You Are The Champion.” que se lanzará a fin de mes, donde los fanáticos de Queen de todo el mundo, pueden enviar sus propias imágenes para tener la oportunidad de protagonizar tres nuevos videos musicales UGC (Contenido Generado por los Usuarios) para tres clásicos de la banda.

BOHEMIAN RHAPSODY Y QUEEN EN NÚMEROS

El video musical de Queen "Bohemian Rhapsody" (1975) superó oficialmente las mil millones de reproducciones, convirtiéndose en el video musical más antiguo en ingresar al Billion Views Club de YouTube. El poseedor del récord anterior fue Guns N ’Roses - November Rain (lanzado en 1992)

En los últimos 12 meses, la banda acumuló más de 3.45 millones de visualizaciones en YouTube, obteniendo vistas masivas en los Estados Unidos (468M), México (455M), Brasil (179M), Italia (165M) y Japón (150M).

Top five de videos de Queen en YouTube:“Bohemian Rhapsody” - 1 mil millones. “Don’t Stop Me Now” - 490M“Another One Bites the Dust” - 340M“We Will Rock You” - 333M“I Want to Break Free” - 312M

Bohemian Rhapsody fue el primer éxito Top 10 de Queen en los Estados Unidos. En el Reino Unido fue # 1 durante 9 semanas consecutivas, un récord en ese momento, antes de volver a la cima de las listas nuevamente en 1991.

Queen vendió más de 300 millones de álbumes en todo el mundo.

En diciembre, ‘Bohemian Rhapsody’ fue nombrada como la canción más googleada de 2018.

Queen tiene más de 10 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

La canción alcanzó el top 40 en los EE. UU. en 2019, siendo una de las únicas canciones que alcanzó el Top 40 en tres décadas diferentes.