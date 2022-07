Rejuvenecido y más delgado: Luis Miguel reaparece en Miami tras 4 meses alejado de los escenarios

¡Rejuvenecido, radiante y más delgado! Así lució el cantante mexicano Luis Miguel tras reaparecer en un restaurante de la ciudad de Miami en donde accedió a tomarse fotos con unas fanáticas que se encontraban en el mismo lugar celebrando un cumpleaños.

Las últimas veces que el 'Sol de México' apareció en escena, se le vio algo pasado de peso y con aparentes retoques estéticos en el rostro que más que beneficiarle, le hacían lucir hinchado. Algunos fanáticos se preguntaban si el artista estaba pasando por un mal momento o simplemente era el inexorable paso del tiempo.

Desde entonces, el artista se alejó de las redes sociales e incluso de los escenarios para dedicarse un tiempo para él y parece que la decisión rindió sus frutos porque su aspecto físico es completamente diferente tras aparecer en un restaurante de Miami.

No es común que el cantante sea fotografiado durante sus noches de fiesta, pues si algo cuida en demasía es su exposición al público y, desde luego, su vida privada; sin embargo, en esta ocasión accedió a tomarse una fotografía con tres fanáticas de su música que compartieron la postal en redes sociales, convirtiéndose en la sensación del momento.

En la postal se le puede ver con un impecable traje negro y camisa del mismo color abierta a la altura del pecho, donde se nota alguna clase de cadena. Lo que más llamó la atención de los internautas es que a sus 52 años luce rejuvenecido, bastante feliz y con una salud, a la vista, envidiable.

La foto fue compartida en la cuenta de TikTok de una influencer mexicana que se encontraba en Miami celebrando el cumpleaños de su mejor amiga.

La mujer reveló que decidieron festejar en el restaurante 'Sexy Fish Miami', un lugar especializado en comida asiática. En medio de la noche de diversión, sus amigas y ella fueron al baño del lugar donde quedaron impresionadas por el increíble diseño que mantienen la temática de sirenas con imponentes estatuas. Fue ahí donde se encontraron a Luis Miguel, quien accedió a tomarse una fotografía con ellas.

“Empezó mi bday weekend con el Sol de México y las personitas que más amo. Mejor regalo”, escribió la cumpleañera junto a la foto con el cantante mexicano.

Naiza, la chica que celebraba su cumpleaños, es una de las cantantes emergentes de la escena trap en Ecuador, y quien apenas comienza a despegar en su carrera con algunos cuantos sencillos que pueden escucharse en plataformas streaming, y que se apegan a ritmos latinoamericanos como el reguetón.

La foto rápidamente se hizo viral y los usuarios no tardaron en comentar el aspecto del cantante.

“Qué bien se le ve. Así no volviese a sacar música, lo importante es que él se encuentre bien y sano. Igual si sacara música nueva no nos molestaría tampoco”, “Esto me alegra el día, mi semana, la vida”, “Pero si parece 20 años menor”, “Está súper flaco”, “Se ve muy bien, guapísimo”, “Cada día como el mejor de los vinos”, fueron algunas de las expresiones.