Robbie Williams encabeza el festival mexicano Corona Capital

Williams (Stoke-on-Trent, Gran Bretaña, 1974), que alcanzó fama mundial como solista en 1997 con su sencillo "Angels", sacó en 2016 su décimo álbum de estudio, Heavy Entertainment Show.

El cartel del festival de rock y música alternativa también contará con la banda estadounidense Imagine Dragons, conocida por éxitos como "It's Time", "Radioactive" o "Believer".

El evento, autodenominado como "el festival de música internacional más importante de México", anunció también la participación de los británicos New Order, The Chemical Brothers y los estadounidenses Nine Inch Nails, entre una cuarentena de grupos.

La primera edición del festival fue en 2010 y por sus escenarios han pasado bandas y artistas como The Killers, Lana del Rey, The Portishead, The Hives, Phoenix y Massive Attack, entre otras.