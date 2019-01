Relacionados Operativo vehicular para el concierto de cierre del Panama Jazz Festival

La colaboración de la leyenda de la salsa y la banda de rock formada por latinoamericanos denuncia la situación sociopolítica en EEUU y en el resto del mundo.

La canción, con letra de Blades, no omite la corrupción y hace un llamado a las sociedades a participar de manera cívica en el rescate de la democracia.

“La corrupción ataca, ahoga con su trampa, El político ladrón que destruye a la nación”, canta la leyenda de la salsa.

Este trabajo forma parte del nuevo disco de Making Movies, llamado I Am Another You .

El grupo es uno de los invitados especiales de la decimosexta edición del Panama Jazz Festival, que tendrá su cierre mañana, sábado desde las 3:00 p.m. en el cuadrángulo central de Ciudad del Saber.

Escucha la canción de Blades y Making Movies: