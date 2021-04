'Salswing' la nueva apuesta musical de Rubén Blades

El maestro de la salsa, el panameño Rubén Blades, estrenó en días pasados su nuevo disco "Salswing", donde combina diferentes ritmos para el deleite de sus seguidores en todo el mundo.

Blades señaló que con su nueva apuesta musical espera continuar con la relación histórica entre el 'Jazz' y la 'Salsa'.

"Las combinaciones y colaboraciones entre músicos de estos géneros han sido numerosas a través de los años e incluyen a figuras de la talla de Mario Bauza y Dizzy Gillespie, Machito y Charlie Parker, Luis Russell y Louis Armstrong", escribió el interprete de "Pedro Navaja" en su página web.

"Con esta producción intento continuar esa relación, comprobando que el arte no posee nacionalidad sino que representa un espíritu que trasciende razas, geografías e idiomas. La excelente banda panameña que me acompaña, la Orquesta de Roberto Delgado, se constituye en prueba fehaciente de lo que afirmo: la música es un regalo universal y desde Panamá renovamos nuestro aporte con este disco, SALSWING", manifestó.

El álbum está compuesto por 11 temas: 'Paula C', 'Pennies from Heaven', 'Mambo Gil', 'Ya no me duele', 'Watch what happens', 'Cobarde', 'Do I hear four?', 'Canto Niche', 'The Way you look tonight', 'Contrabando' y 'Tambó'.

"Salswing" ya está a la venta en todas las plataformas de música.