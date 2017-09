'Saturno' y 'No vaya a ser', las dos caras de lo nuevo de Pablo Alborán

Pablo Alborán lanzó hoy dos singles de su nuevo álbum, "Saturno" y "No vaya a ser", que ha decidido publicar simultáneamente para mostrar las "dos caras opuestas" del disco, una balada frente a un tema más electrónico.

"Tenía la obsesión de contar las cosas de distinta manera. Esta vez he buscado hacer letras que no solo encajen con una música sino que también sean agradables de leer", dice el autor en un comunicado de Warner Music. En la canción "Saturno" habla de vidas paralelas.

"Imaginé que todo lo que dejaba de suceder en la Tierra seguía sucediendo en otro lado", dijo el autor, que relaciona con "la historia mitológica de Saturno y sus hijos", una pieza en la que ha introducido el sonido-frecuencia del planeta Saturno al comienzo y al final.

El lanzamiento del nuevo trabajo es esperado por los seguidores de Alborán (1989) ya que, desde que publicó en 2014 el álbum "Terral", solo había vuelto con otro disco y un DVD en directo, "Tour Terral. Tres noches en Las Ventas", en 2015.

El artista aseguró que "necesitaba mostrar los dos extremos del disco, dos caras opuestas" de su música. Por un lado, "Saturno", una balada con un sonido muy orgánico, y, por otro, "No vaya a ser", que "está en el otro extremo, donde hay más electrónica".

"No quería sacar solo un tema que me encasillara de alguna manera", comentó Alborán, que aseguró que en "No vaya a ser" es la primera vez que utiliza su voz como "un motivo musical. La canción habla del amor, que es un baile, un tira y afloja, un miedo a perder".