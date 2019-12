Canción New Generation, Remix del Año, Remix Del Año New Generation, Colaboración Del Año, Álbum New Generation, Álbum New Generation y Canción Del Año son algunas de las categorías donde está nominado Sech con sus éxitos.

El panameño Jorge Valdés Vázquez, mejor conocido como “Dímelo Flow” también fue nominado en la categoría de Productor Musical Urbano.

Mientras que el trapero Bad Bunny lidera las nominaciones de esta segunda edición con 19 nominaciones, seguido por Anuel AA, con 17, Daddy Yankee con 16 y Ozuna con 15 menciones en las diversas categorías que reconocen lo mejor de la música urbana desde febrero pasado hasta el 31 diciembre de este año.

Estos cuatro artistas se disputan dos de las categorías más importantes Top Artista Masculino y Artista del Año, esta última división seleccionada por los fanáticos.