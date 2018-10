Shakira defiende a fans que quería un ‘selfie’ en pleno concierto

La nota característica de la noche fue cuando cerrando su concierto, un fans de la artista irrumpe todas las reglas y sube al escenario para tomarse una foto con la cantante de innumerables éxitos, pero es interceptado enseguida por los seguridad de la artista. Lo sorprendente es que Shakira no puso resistencia y defiende a su fanático.

Shakira empuja con sus manos a los guardias de seguridad para que dejaran al joven tomarse su “selfie” y luego le da un beso y un abrazo, generando la ovación del público.

La cantante confesó sentir "orgullo" en este país, al iniciar el recorrido latinoamericano de "El Dorado Tour", con el que ya ha visitado Europa.

Agradeció también a sus seguidores mexicanos "haber estado allí en los momentos difíciles", recordando así la hemorragia en las cuerdas vocales que sufrió en noviembre pasado y que podría haber acabado con la carrera de la diva del pop latinoamericano que mejor se ha adaptado a la moda de los ritmos urbanos.

No hubo ni rastro de su dolencia en un espectáculo que arrancó por todo lo alto con bengalas, lluvia de confeti, juegos de luces y dos enormes pantallas que reprodujeron con fotografías la vida de esta cantante nacida en Barranquilla hace 41 años.

Su chorro de voz irrumpió con su clásico "Estoy aquí", versionada con ritmos electrónicos, que hizo arrancar el baile de un público intergeneracional totalmente desatado.

Seguidamente, la colombiana interpretó con un look rockero el reciente éxito "Perro fiel", de su noveno y más reciente álbum, "El Dorado" (2017), para luego regresar a un clásico de principios de los 2000 como lo es "Underneath your clothes".

Y es que todo el concierto estuvo plagado de guiños hacia los más nostálgicos que no olvidan los inicios de Shakira, a mitad de los años 90. E incluso la artista se permitió el lujo de bromear con ello: "Esta canción tiene muchos años. A ver si me acuerdo".

El entregado público mexicano estaba allí para pasar un buen rato y la colombiana, una auténtica dueña del escenario, lo sabía muy bien, por lo que se propuso interactuar al máximo con la gente.

Así pues, la letra de "Me enamoré" se proyectó en una pantalla gigante para que los asistentes jugaran unos segundos a ser Shakira, quien posteriormente los invitó a corear "Chantaje" hasta hacerlos ulular al son de "Loba".

El clímax del concierto llegó con otro clásico inevitable, "Suerte", con el que una Shakira vestida con ropajes orientales demostró una vez más que no necesita estar acompañada de bailarines, puesto que basta con sus caderas.

Bailando bajo la lluvia otra vez / dancing in the rain again last night! Shak pic.twitter.com/HK5qxaWn9N