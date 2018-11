Shakira deslumbra en el cierre de su gira mundial con un emotivo show en Bogotá

Para los seguidores de la barranquillera quedaron atrás los sufrimientos que incluyeron varias noches acampando en las inmediaciones del Parque Simón Bolívar, en donde tuvo lugar el espectáculo.

Antes de comenzar el concierto con el que cerró su gira, Shakira estrenó el videoclip de " Nada", un sencillo de " El Dorado", y que minutos después fue lanzado para el resto del mundo.

" Buenas noches Colombia, siempre es un placer estar aquí. Lo que inició aquí, termina aquí", dijo una emocionada Shakira con la voz entrecortada al salir al escenario.

La primera descarga musical de la estrella del pop incluyó " Dónde estás corazón", tema con el que abrió la noche y que puso a cantar y a bailar a sus seguidores, muchos de ellos extranjeros que vinieron a Colombia para tenerla cerca.

" Fueron muchos años esperando este concierto. Soñamos con tenerla acá y volver a presenciar un show de ella", aseguró Lina Vásquez, una fiel seguidora de la diva del pop.

La exitosa correría de la colombiana empezó en junio de este año en Hamburgo y le ha permitido estar en contacto con su público en 20 países, después de ausentarse de los escenarios en 2011, cuando concluyó su gira " Sale el sol".

En la noche bogotana Shakira rindió homenaje a Sasha y Milán, sus hijos, al igual que a su esposo, el jugador del Barcelona Gerard Piqué, con una ilustración en la parte trasera de su guitarra acústica, que constantemente mostró al público.

" Colombia, llevo años esperando este momento. El Dorado ha sido una carrera de obstáculos hasta hoy, pero si hemos llegado aquí ha sido por ustedes. En estos meses he descubierto que el cariño que me han dado es mi tesoro y después de buscar y buscar por fin he encontrado El Dorado", agregó.

Durante las cerca de dos horas de show, Shakira llevó al público a un viaje de casi 27 años de una exitosa carrera artística que la ha llevado a encabezar los listados más relevantes del mercado discográfico.

En la tarima no faltaron imágenes y música que recordaron la evolución de Shakira, que interpretó temas como " Si te vas" y " Estoy aquí", hasta llegar sus éxitos más recientes como " La Bicicleta" que cantó con Carlos Vives en un vídeo y " Amarillo", uno de los temas de su más reciente álbum, "El Dorado".

Durante el espectáculo, la colombiana mezcló elementos de la cultura de su país y explicó en un vídeo la leyenda de El Dorado, homenajeando a Bachué, la madre del pueblo Chibcha, y haciendo alusión a la forma en la que la diosa indígena pobló la Tierra.

Cuando el vídeo terminó, Shakira llevaba puesta una máscara representativa de la región andina con la que hizo su característica danza del vientre y le dio paso a la canción "Suerte", con la que hace 17 años llegó al mercado internacional.

La poesía también formó parte del espectáculo. En un pantalla apareció la imagen de la cantante sumergida en agua mientras recitaba fragmentos del poema "Asunción de ti", del escritor uruguayo Mario Benedetti, con el que hizo una introducción para su canción "Tú".

En el show se vio a una Shakira feliz de poder volver a cantar después de que en 2017 una hemorragia en las cuerdas vocales la obligara a aplazar la gira.

" Los milagros existen y les agradezco por estar conmigo en los buenos y malos momentos", dijo la barranquillera.