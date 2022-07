Fuentes cercanas a la colombiana afirman que la cantante está dispuesta a lo que sea por quedarse con la custodia de los niños, incluso presentar ante los tribunales todas las pruebas de infidelidad que recabó tras contratar un detective privado que estuvo siguiendo al futbolista durante meses.

Tras la confirmación de su separación, Shakira y Gerard Piqué han contratado los servicios de los mejores abogados para dirimir la división de bienes y el régimen de custodia de los niños. En el tema económico, todo indica que ambas partes podrían llegar a un acuerdo sin mayores complicaciones.

En Europa subrayan que llevaron la pareja costeando los gastos “al 50%”. Los dos amasaron una gran fortuna en base al suceso en sus actividades. Según Celebrity Net Worth, Shakira acumularía más de 300 millones de dólares, a partir de lo producido en su carrera musical y por publicidades. Los ingresos de Piqué son cuantiosos, aunque inferiores. Su patrimonio superaría los 80 millones de dólares, en base a lo percibido como jugador del Barcelona y las ganancias de Kosmos, su empresa.

En el tiempo que estuvieron juntos, compraron dos propiedades. Una, adquirida en 2012, está ubicada en Esplugues de Llobregat, y tiene una cotización de 4,800,000 dólares. Luego, en 2015, compraron otro inmueble cerca del Camp Nou, el hogar del conjunto culé, tasada en USD 5.3 millones. He ahí el botín a repartir, según los especialistas españoles.

Quedarían fuera de la disputa los bienes que tenían antes del vínculo amoroso. Por el lado de Piqué, su “casa de soltero”, que cuenta con tres plantas y también vale cerca de 5 millones de dólares. Y Shakira, la mansión en Miami, que orilla los USD 14 millones.

El problema, aseguran, vendría por la tenencia de Milan y Sasha, los hijos de 9 y 7 años de la pareja. Si bien aún la cantante no lo hizo público, su deseo sería mudarse a su hogar en Estados Unidos. Sin embargo, el futbolista quiere que los niños permanezcan en Barcelona.

En el medio, las situaciones que derivaron en la ruptura, que pueden jugar un papel importante en las definiciones. La versión de que la artista habría contratado detectives para comprobar sus presunciones de infidelidad está extendida en España. Y ese material podría ser usado como elemento de presión si el arreglo se dilata.

El sitio Informalia ofrece la postura de Shakira en la voz en off de integrantes de su entorno. “Está dispuesta a lo que sea, incluso a utilizar y los informes que encargó de Gerard. Ella no era ajena a la afición de su chico por el coqueteo, pero desde luego nunca pensó que él le hubiera sido infiel desde prácticamente el año en el que se conocieron”, es una de las revelaciones. “Lo hacía ante los ojos de otras y otros. Eso sí, casi siempre en sitios privados, para que no se pudiera publicar ni una foto”, añadió la misma fuente.

El círculo íntimo del referente del Barcelona culpa a Shakira y a sus cercanos de difundir el material para volcar la opinión pública en su favor. ¿Qué podría contener ese “Macro informe Piqué”?, tal como lo bautizó el citado medio.

“Tiene todas las andanzas de él y algunas sorpresas que no van a dejar a nadie indiferente. Hay cosas que podrían hacerle mucho daño, y no solo en cuestiones de pareja, o familiares”, le indicaron a Informalia. “Piqué se ha buscado una mala enemiga. Y él lo sabe. La conoce mejor que nadie. Y tiene ira, rencor y recursos suficientes para complicarle la vida”, completó la misma voz sobre el expediente que puede hacer temblar a Gerard.

***Con información de www.infobae.com***