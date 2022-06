Silvestre Dangond hospitalizado de emergencia tras sufrir crisis respiratoria

El cantante colombiano se vio obligado a cancelar un concierto en Venezuela luego de sufrir una crisis de salud que lo llevó a ser hospitalizado. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro y con el alta médica.

El intérprete de 'Cásate conmigo' fue internado en una clínica de Valledupar tras presentar fiebre y problemas respiratorios. Dangond fue diagnosticado con neumonía, por lo que tendrá que tomar un descaso y mantenerse unos días alejado de los escenarios. El manager del cantante, Carlos Bloom, habló con el diario El Heraldo, confirmando la hospitalización y asegurando que Dangond estaba fuera de peligro.

“Se trata de una infección respiratoria más no es covid-19, requirió manejo hospitalario para evitar complicaciones y respondió rápidamente y se le dio de alta” dijo uno de los médicos que atendió a Silvestre Dangond.

Si bien el artista decidió cancelar sus presentaciones inmediatas, confirmó su asistencia a un concierto programado para el 21 de junio en Puerto Ordaz, Venezuela, luego de conseguir un permiso médico. Sin embargo, Dangond tampoco se pudo presentar.

“Mi gente, estoy aquí en Puerto Ordaz con un permiso especial que me dio el médico, pero lastimosamente el compromiso de hoy tampoco se podrá cumplir. Siempre he sido una persona responsable, un artista que nunca queda mal, que nunca aplaza pero por cuestiones de salud me queda difícil” sostuvo Silvestre Dangond.

“se me sale de las manos porque primero está la salud para poder seguirles cantando en un futuro”, agregó el cantante.

***Con información de www.elheraldo.co***