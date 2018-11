Snow Patrol llega por primera vez a Colombia en 2019

"Hemos anunciado dos nuevos 'shows', 20 de marzo en Acropolis Puebla en Puebla, México y 25 de marzo en Armando Records, en Bogotá, Colombia", publicó la banda en su cuenta de Twitter.

El concierto, que será en formato acústico, hace parte de la gira "Wildness Tour", donde presentarán su más reciente álbum después de siete años.

Snow Patrol es conocida por éxitos como "Chasing Cars", "Run", "What If This Is All The Love You Ever Get?", entre otros, así como por sus más de 15 millones de discos vendidos en el mundo.