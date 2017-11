Soda Stereo prevé nuevas 'sorpresas' aunque descarta sustituir a Cerati

"No haremos material nuevo pero no descartamos algo de lo que Soda Stereo nos tiene acostumbrados que es una sorpresa. No sabemos qué vendrá en el futuro pero siempre hay propuestas y ganas", dijo el baterista de la banda, Charly Alberti.

"Sin Gustavo (Cerati) no podemos concebir que exista Soda Stereo. Gustavo es irremplazable", matizó el bajista, Zeta Bosio.

Ambos artistas ofrecieron una rueda de prensa en la capital mexicana con motivo del estreno del espectáculo "SEP7IMO DIA - No descansaré", protagonizado por el Cirque du Soleil con la música de la mítica banda argentina.

El espectáculo circense y musical se representará en Ciudad de México entre el 28 de noviembre y el 23 de diciembre, tras haber pasado por Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile y las ciudades mexicanas de Monterrey y Guadalajara.

"Regresar a Ciudad de México es muy significativo para nosotros porque aquí pasamos temporadas muy largas cuando no existían las redes sociales y tenías que mezclarte con la cultura del país para darte a conocer", dijo Zeta Bosio.

"No es ni un 'show' de Soda ni un circo. Es una obra magnífica que pasa por diferentes momentos, emociones y sensaciones. Hacemos hincapié para que la gente vaya con la mente abierta", explicó Charly Alberti.

La música usada en dicho espectáculo proviene del último álbum de Soda Stereo titulado "SEP7IMO DIA", en el que se digitalizaron y restauraron las cintas originales de la banda para componer 21 nuevas versiones de sus emblemáticos temas.

El que fue bajista hasta la disolución de la banda desveló que la propuesta del Cirque du Soleil "fue una linda excusa para revisar nuestra obra".

Los dos músicos trabajaron durante un año en el álbum, con el que pudieron experimentar y lograr un sonido más actual sin alterar el espíritu de Soda Stereo, explicaron.

"El rock es cuestión de energía; es una forma de vida y no sabemos vivir de otra forma", reivindicó Zeta pese a que los dos sobrevivientes del grupo superaron ya los 50 años de edad.

"Soda Stereo no existe más pero sigue en el corazón de la gente. 'SEP7IMO DIA' fue un regreso a algo que no nos imaginábamos que íbamos a hacer", dijo Charly Alberti, quien definió la elaboración del último álbum como "una experiencia espectacular".

"Nuestra música sigue siendo un referente en el rock indie y el pop de hoy en día. Soda nos tiene acostumbrados a sorpresas", sentenció Zeta Bosio.

En su primer día en Argentina, la función de la banda de rock y el Cirque du Soleil marcó un récord histórico con 50,000 entradas vendidas para su presentación.

Asimismo, Soda Stereo consiguió en Argentina y en Chile el disco de platino en ventas con su último álbum.

Bosio y Alberti integraron junto a Cerati, fallecido en 2014 tras cuatro años en coma por un accidente cerebrovascular, la formación que estuvo en activo entre 1982 y 1997 con una breve vuelta en 2007.

Soda Stereo fue artífice de éxitos como "De música ligera", "Persiana americana" y "La ciudad de la furia".