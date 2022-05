Taylor Swift recibe doctorado en Bellas Artes por la Universidad de New York

Taylor Swift, junto a la clase graduanda del 2022, se presenta en el estado de los Yankees para recibir su doctorado honoris causa en Bellas Artes con la Universidad de New York por su gran trayectoria como artista y emprendedora en la industria musical.

Con su birrete y túnica morada, la cantante presentó un discurso a los presentes donde no demoró en agradecer a la universidad, su familia, amigos y demás estudiantes por el inmenso apoyo en el proceso. “Ninguno de los que estamos aquí hoy lo hemos hecho solo. Somos un cobertor de retazos de aquellos que nos han amado, aquellos que creyeron en nuestros futuros, aquellos que nos han mostrado empatía y amabilidad o nos dijeron la verdad aun cuando no era fácil de escuchar.”La once veces ganadora del Grammy comparte en su mensaje algunos consejos de vida que le hubiera gustado aprender más joven:

La vida es pesada, elige tus batallas. Uno no puede cargar con todo en la vida, decidir qué elementos son más importantes para la felicidad personal es decisión de uno. También, recalca que sentir vergüenza es inevitable, aprender a vivir con ella es clave para aprovechar cada experiencia y en un futuro…reírse de ellas.