El grupo de música electrónica The Chemical Brothers será el tercer cabeza de cartel del festival Bilbao BBK Live, que se celebrará en esa ciudad del norte de España en julio de 2018, y que ya contaba en su cartel con Gorillaz y The xx, informó hoy la organización.

Al anuncio de hoy se suman también las nuevas presencias de Benjamine Clementine, Fischerspooner, James, Young Fathers, Jungle, Ana Curra, Cooper, Aneguria, Carolina Durante, Cecilia Payne, Melenas, Quentin Gas & Los Zíngaros y Yonaka.

Pero lo más destacado es la actuación de Tom Rowlands y Ed Simons, The Chemical Brothers, que pueden presumir de ser los artífices del éxito masivo de la electrónica y revolucionarios del género, pero se han ganado la fama por la gran cantidad de éxitos de su repertorio ("Hey Boy Hey Girl", "Galvanize", "Let Forever Be") y sobre todo por sus conciertos.

Otro de los anunciados es Benjamin Clementine, londinense precoz, que debutó en 2014 con un disco que destacó por su singularidad vocal y la teatralidad de su propuesta. Ganó el premio Mercury, y ha vuelto en 2017 con 'I Tell A Fly', una continuación que huye de convencionalismos.

Después de casi una década, el dúo de Nueva York Fischerspooner vuelve a escena para presentar un disco co-escrito por Michael Stipe (R.E.M.), Warren Fischer y Casey Spooner, que han ayudado a popularizar el electroclash y el electropop de principios de siglo.

James pueden presumir de ser los primeros "nuevos Smiths". Nacieron con esa etiqueta y se convirtieron en una institución en la escena británica de los últimos 80 gracias al éxito "Sit down", al carisma de su líder Tim Booth y a un fantástico directo.

Durante su extensa carrera han vendido más de 25 millones de discos, y han permanecido activos hasta ahora como una de las bandas más influyentes surgidas de Manchester (Reino Unido). En la segunda mitad de 2018 estrenarán nuevo disco.