El canadiense, The Weeknd, oficialmente lanzó este viernes 7 de enero su álbum, Dawn FM, compuesto por una lista de 16 temas.

El lanzamiento sorpresa comenzó con un trailer sobre el avance del proyecto, la revelación de la portada del álbum y la lista de canciones a principios de semana.

El álbum, considerado una " experiencia sonora" por el propio The Weeknd, cuenta con un elenco único de colaboraciones, como lo son Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never y Jim Carrey.

Como parte del lanzamiento, The Weeknd apareció en " 103.5 Dawn FM", una experiencia de transmisión en vivo que se transmitió exclusivamente en el canal Amazon Music en Twitch y en la aplicación Amazon Music.

A continuación, la lista de temas incluidos en el álbum Dawn FM:

Dawn FM

Gasoline

How Do I Make You Love Me?

Take My Breath

Sacrifice

A Tale By Quincy (feat. Quincy Jones)

Out of Time

Here We Go…Again (feat. Tyler, The Creator)

Best Friends

Is There Someone Else?

Starry Eyes

Every Angel is Terrifying

Don’t Break My Heart

I Heard You’re Married (feat. Lil Wayne)

Less Than Zero

Phantom Regret (feat. Jim Carrey)