Fanáticos especulan con la muerte del cantante Chyno Miranda

La ausencia del intérprete de grandes éxitos como 'Mi niña bonita' o 'Me voy enamorando' ha desatado los rumores sobre su estado de salud. Incluso algunos fanáticos se atrevieron a especular con la muerte del cantante, situación que molestó a su entorno familiar.

Los rumores sobre la supuesta muerte del cantante venezolano reconocido por el dúo 'Chyno y Nacho' fueron zanjadas por su expareja, Natasha Araos, quien aprovechó una pregunta de un fan durante una live de Instagram donde señaló que todo era una mentira, y era una lástima que circulara ese tipo de información en las redes sociales.

"¿Qué opinas de lo que ha salido en redes de que Chyno murió a causa de la enfermedad que ya viene tratando?", le preguntaron a la modelo en una serie de preguntas y respuestas que inició la venezolana con sus seguidores.

Natasha no tuvo reparo en elegir esa pregunta, publicarla y contestarla con la verdad para que la gente sepa de una vez qué ocurre con el intérprete de "Andas en mi cabeza".

"¡Qué absurdo! Pero bueno, me estoy enterando por ti. Yo no veo cosas de chismes ni me interesa, no pongo mi energía en cosas de mala vibra y creo que ustedes en este mundo de las redes tendrían que hacer lo mismo", replicó tranquila y negando tal barbaridad.

Hace casi dos meses, el cantante pedía tiempo, paciencia y empatía en estos difíciles momentos para enfrentar la batalla personal y de salud que le ha tocado vivir. Solo así, recuperando fuerza y bienestar, podría regresar a ese lugar que ama tanto, el escenario, y darle todo a su público.

Desde aquel comunicado, Chyno se ha mantenido al margen de los medios y las redes centrado en sí mismo, su salud y recuperación. Aunque alguna vez se le ha podido ver en las historias de Natasha.

Jesús Alberto Miranda quien saltó a la fama mundial con el dúo 'Chino y Nacho' fue diagnosticado con “neuropatía periférica” a consecuencia del covid-19, que le causó parálisis y severos y continuos dolores.