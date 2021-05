El milagro de 'Vida' de la cantante dominicana Natti Natasha

Nació Vida Isabelle, la primogénita de la cantante de música urbana Natti Natasha y el productor boricua Raphy Pina. Todo "un milagro" como ha expresado un muchas ocasiones la artista.

La pequeña tuvo un peso de 6.8 libras y 20 pulgadas de estatura en parto natural. Nació en el hospital South Miami de la ciudad de Miami.

"Estoy tan feliz, estoy más lleno de VIDA que nunca. Hoy Dios nos dará una bendición más. Hoy Dios realizará otro milagro de VIDA. Hoy Dios hará lo propio para que se celebre la llegada de una reina. Te amo Natalia y esta es nuestra última foto con la bebé en tu vientre", escribió Raphy Pina, muy emocionado.

Natti también posteó una imagen animada de ella, su esposo y su hija. El post es acompañado por la palabra "VIDA" en letras mayúsculas.

De acuerdo a "Infobae", la cantante da a luz luego de tratamientos y frustraciones que atravesó: en 2007, y por unos quistes ováricos, se sometió a una cirugía en la que tuvieron que extirparle una trompa de Falopio. El doctor que la atendió le informó que, por más que lo intentara, no iba a poder quedar embarazada de manera natural.

Cuando tomó la decisión de la maternidad con Pina, comenzó un proceso de la fertilización in vitro que terminó por desvanecerse: "Me ponía de tres a cuatro inyecciones de hormonas cada noche", dijo en una entrevista. Y antes de que la pareja decidiera si probar con otro tratamiento hormonal, comprar óvulos o adoptar, Natti quedó súbitamente embarazada: "A las mujeres que pasan por una situación como esta, quiero decirles que no deben limitarse a nada por la opinión de nadie. En esta vida todo es posible", manifestó la dominicana.