U2 lanza 'You're The Best Thing About Me', primer sencillo de su último álbum

El lanzamiento de "You're The Best Thing About Me", un pegadizo tema con acordes roqueros, sucede a la difusión hace unos días del vídeo de una interpretación en directo de "The Blackout", otro de los temas incluidos en este esperado trabajo.

En la portada del sencillo distribuido hoy en diversas plataformas de internet, diseñada por el holandés Anton Corbijn, figura la hija del guitarrista del grupo, The Edge, Sian Evans, que aparece ataviada con un casco y el pelo muy largo a ambos lados del rostro.

El tema está acompañado de un vídeo musical, en el que se muestran unos libros abiertos en cuyas páginas van apareciendo los diferentes versos de la canción.

Según la discográfica Universal Music, el álbum "Songs of Experience" se ha concebido como un complemento al lanzamiento en 2014 de "Songs Of Innocence", y ambos títulos están inspirados en una colección de poemas del poeta inglés del siglo XVIII William Blake, "Songs of Innocence and Experience".

Mientras que "Songs of Innocence" plasmaba las influencias y experiencias de la banda desde los años setenta hasta principios de los ochenta del siglo pasado, el nuevo álbum será una colección de canciones "en forma de cartas íntimas sobre lugares y personas cercanos al corazón del cantante", como la familia y los amigos, indicó Universal.

Fundado en Dublín en 1976 por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen, U2 es uno de los grupos de rock más influyentes, con 22 premios Grammy y más de 170 millones de discos vendidos en todo el mundo.