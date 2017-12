Un año sin George Michael

Casualmente, Last Christmas fue uno de sus grandes éxitos y una de las canciones que más suenan durante las fiestas navideñas.

Michael, cuya carrera artística arrancó en 1987, dejó una larga lista de temas que le encumbraron a la fama, tales como: Praying for Time, Wake Me Up Before You Go-Go, Careless Whisper, Freedom!90’, One more try, Faith, Jesus to a child, Fast love y Outside. Canciones que a pesar del tiempo transcurrido continúan sonando de manera habitual en las emisoras de radios.

Pero Michael no sólo se hizo popular por las metas cosechadas en la esfera profesional, sino también por las dificultades por las que atravesó en su vida privada, tanto por sus complicadas relaciones sentimentales como por sus problemas con el alcohol y las drogas.

No obstante, el forense que le practicó la autopsia concluyó que su deceso se debió a una cardiomiopatía dilatada con miocarditis y problemas causados por el hígado graso.

Un informe forense que puso punto y final a las diversas controversias y especulaciones relacionadas con la muerte temprana de una estrella, nacida en Londres el 25 de junio de 1963, que vendió más de 100 millones de álbumes durante una carrera musical brillante de casi cuatro décadas.